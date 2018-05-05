صور.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار دير البلح لـ 6 شهداء وإصابة آخرين

صور.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار دير البلح لـ 6 شهداء وإصابة آخرينالسبت، 05 مايو 2018 08:27 م
انفجار دير البلح
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت، ارتفاع شهداء الانفجار الذى وقع منذ قليل فى مدينة دير البلح إلى أكثر من 6 أشخاص وإصابة آخرين.
وقالت وزارة الصحة فى بيان: إن دوي انفجار سمع في دير البلح وقد تصاعدت سحابة من الدخان في الأجواء" مشيرة إلى أنه جارى معرف أسباب الانفجار.
وفى وقت سابق، أعلن أشرف القدرة، اشتشهاد 5 أشخاص مجهولين الهوية، فى الانفجار الذى مازالت أسبابه مجهولة حتى كتابة هذه السطور.
انفجار دير البلح
انفجار غزة
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