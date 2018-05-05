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السبت، 05 مايو 2018 03:15 م
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صور.. إزالة 5000 متر تعديات ونقل الرمال لإنشاء مشروعات خدمية بكفر الشيخ

السبت، 05 مايو 2018 03:14 م
صور.. إزالة 5000 متر تعديات ونقل الرمال لإنشاء مشروعات خدمية بكفر الشيخ جانب من ردم المستنقعات


كفر الشيخ – محمد سليمان
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ترأس طلعت عبد القادر مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة بلطيم، حملة لإزالة التعديات على 5000 متر مجاورة للطريق الدولى الساحلى، ورفع ونقل الرمال منها، لردم البرك والمستنقعات، وإزالة الهيش والبوص والغابات الكثيفة، وتهيئة التربة لإنشاء مشروعات خدمية، ومصانع المقترح إقامتها بمنطقة ملاحة منيسى، منها مصنع فصل الرمال السوداء، ومشروعات الإنتاج الداجنى والحيوانى، ومنع الحديد والصلب، ونقل مصنع الغزل والنسيج.

 

وأكد طلعت عبد القادر، لـ"اليوم السابع"، على أن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ شدد على استمرار ملاحقة الخارجين على القانون والمخالفين بالتعدى على حق الدولة الكأمن فى ممتلكاتها، والضرب بيد من حديد بالقانون، مؤكدًا أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تسعى جاهدة للحفاظ على هيبتها ومكانتها القوية من خلال نشر العدل والمساواة فى ربوعها الحبيبة ورفع رايتها فى الآفاق، مع الحفاظ على الأرض الزراعية .

 

1- تسوية مواقع اقامة المصانع بملاحة منيسي

 

تسوية مواقع إقامة المصانع بملاحة منيسي
2- مساعد محافظ كفر الشيخ يتابع اعمال نقل الرمال
 مساعد محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال نقل الرمال
3- ردم المستنقعات
 ردم المستنقعات

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