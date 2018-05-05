صور.. "أمن أسوان" وفض المنازعات ينجحان فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين







أسوان - ندى سليم

نجحت مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء فتح الله حسنى، بالتعاون مع لجنة فض المنازعات والمصالحات، فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلة "العجباب" وعائلة" الحبلات" بمركز رداو، اليوم السبت، بحضور عدد من قيادات المديرية ومندوب عن لجنة المصالحات بالأزهر الشريف والأوقاف، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، و300 شخص من أبناء القرية والقرى المجاورة، حيث تعهد الطرفين خلال جلسة الصلح على نبذ العنف والكراهية.

ترجع تفاصيل الخلافات الثأرية بين العائلتين، إلى تعدى كل من "أسامة.ع" وشقيقه "أحمد" من عائلة الحبلات، على أحد أطراف عائلة العجباب وهو "محى.م"، مزارع، ويبلغ من العمر 55 عاما، بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة، انتهى بمصرع المزارع من عائلة العجباب، وتم ضبط المتهمين وإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد وحيازة سلاح أبيض.



انهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز دراو



انهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز دراو



انهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز دراو