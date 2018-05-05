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صور ..أضبط مخالفة.. أهالى بورفؤاد يشتكون ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع

السبت، 05 مايو 2018 05:14 ص
صور ..أضبط مخالفة.. أهالى بورفؤاد يشتكون ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع الكلاب تتجول وتهدد المارة


بورسعيد- محمد فرج
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رصدت "اليوم السابع" إستغاثات الأهالى بمدينة بورفؤاد بسبب كثرة الكلاب الضالة، التى تسير مجموعات فى الشوارع مما أدى إلى إثارة الذعر والرعب والخوف بين الأطفال رغم العديد من الشكاوى التى رفعت للمسئولين للتدخل  للحد من هذه الظاهرة ولكن بدون فائدة.

وقال المهندس عرفات السيد عبد الصبور 53 سنه، أن هذه الكلاب الضالة تثير الذعر بين الأطفال والفتيات أثناء مرورهم بالطريق العام الأمر الذى دفع الأهالى برفعون شكواهم إلى الجهات المسئولة بالحى فضلا عن الإتصال بالطب البيطرى لإيجاد حالا عاجلا لوقف هذه الظاهرة التى تهدد حياة الأطفال ولا أحد يتحرك.

 ومن جانبه قال الدكتور جمال الشاعر مدير إدارة الصحة العامة للأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطرى ببورسعيد لـ "اليوم السابع" أن هناك حملات لمكافحة الكلاب الضالة فى الشوارع الأمر الذى أدى إلى إنخفاض معدلات العقر فى المستشفيات .

وتابع : بأنه يتم تحصين الكلاب والقطط التى يتم تربيتها فى المنازل ضد مرض السعار  من خلال جرعة 5 مرات على 5 أسابيع حتى تكون آمنة .

ومن جانبهم ناشد أهالى مدينة بورفؤاد المحافظ اللواء عادل الغضبان ورئيس مجلس المدينة التدخل  وتفعيل حملة للقضاء على الكلاب المنتشرة فى كافة شوارع بورفؤاد حفاظا على أطفالهم  من سعار الكلب .

الكلاب تسير مجموعات وسط الطريق العام تكشر عن أنيابها
الكلاب تسير مجموعات وسط الطريق العام تكشر عن أنيابها

 

بمحيط قسم شرطة بورفؤاد ثان الكلاب تهدد المارة
بمحيط قسم شرطة بورفؤاد ثان الكلاب تهدد المارة

 

الكلاب تتجول وتهدد المارة
الكلاب تتجول وتهدد المارة

 

جولة للكلاب الضالة خلف طريق جبانات بورفؤاد
جولة للكلاب الضالة خلف طريق جبانات بورفؤاد

 

قط يهاجم كلب ضال بالطريق العام
قط يهاجم كلب ضال بالطريق العام

 

كلب ضال يتربص بالمارة
كلب ضال يتربص بالمارة

 

وآخر يجلس وسط الطريق العام
وآخر يجلس وسط الطريق العام

 


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