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صمت انتخابى فى تونس قبل 24 ساعة من انتخابات البلدية

السبت، 05 مايو 2018 10:10 ص
صمت انتخابى فى تونس قبل 24 ساعة من انتخابات البلدية حركة النهضة - صورة أرشيفية


كتبت آمال رسلان
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قبل يوم من تطبيق اللامركزية فى ولايات تونس، بدأت اليوم السبت، مرحلة الصمت الانتخابى فور انتهاء حملة دعائية فى أول استحقاق للانتخابات البلدية بعد الثورة.
 
ويبدأ التصويت غدا الأحد، فى كامل ولايات تونس، حيث تشهد تلك الانتخابات تنافسا واضحا بين المدنية والإسلام السياسى، حيث يمثل التيار المدنى حزب نداء تونس فى حين تمثل حركة النهضة التيار الإسلامى.
 
ويمنع الفصل 69 من القانون الانتخاب "جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابى"، وكل مخالفة يترتب عنها غرامة مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار تونسى، بحسب الفصل 155.
 
وشهدت الساعات القليلة الماضية تراشقا وتبادل للاتهامات بين نداء تونس والنهضة، حيث قال "نداء تونس" الحاكم إن  مرشحيه تلقوا "تهديدات بالتصفية" من أحزاب أخرى، واتهم النهضة بالوقوف وراء ذلك.
 
ويتنافس على مقاعد البلديات التونسية وهى الجماعة الإدارية الأولى فى التنظيم الحكومى، أكثر من 2070 لائحة انتخابية بين الأحزاب والمستقلين، بما يزيد عن 54 ألف مرشح فى 350 دائرة بلدية.
 
وقدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نصف عدد المرشحين تقريبا من النساء، فيما تزيد نسبة الشباب "أقل من 35 عاما" على الـ50%، يتنافسون على التمثيل المحلى لمجالس بلدية فى أول تطبيق للحكم اللامركزى.
 
 
 
 
 
 

 


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