شون وصوامع المنيا وسوهاج والدقهلية تستقبل قمح المزارعين







سوهاج – عمرو خلف الدقهلية ـ محمد حيزة

واصلت شون وصوامع القمح فى محافظات المنيا وسوهاج والدقهلية،استقبال القمح من المزارعين ، حيث أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أن كمية الأقماح المحلية الموردة من المزارعين بلغت 63177 طنا و697 كيلوجراما حتى صباح اليوم، إلى الصوامع والشون التابعة، لشركة مطاحن مصر العليا والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والبنك الزراعى المصرى.

وأكد المحافظ فى بيان له، على انتظام سير عملية توريد الأقماح بنطاق المحافظة وأن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات التى تتابع عمليات توريد الأقماح المحلية للموسم الزراعى 2018 بجميع الشون والصوامع الكائنة بدائرة المحافظة.

وأضاف عبد المنعم، أن هناك تنسيقا بين مديرتى التموين والزراعة، وكافة الجهات المعنية، لمتابعة عملية توريد القمح واستلامه من المزارعين، ووهناك لجان بكل موقع لفحص القمح، وتحدد السعر وفقا لدرجة نقاوته، 570 جنيها للإردب بدرجة نقاوة 22.5 درجة و585 جنيها للإردب بدرجة نقاوة 23 درجة، و600 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23،5"، إلى جانب التأكد من انه قمح مصرى وخاص بهذا العام وأنه تم التشديد على لجنة استلام الأقماح بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة العمل على تذليل كافة العقبات والمعوقات التى قد تعترض عمليات توريد الأقماح وتسهيل عملية التوريد من جميع المزارعين بمختلف قرى ومراكز المحافظة .

كما وصلت كميات القمح التى تم توريدها إلى شون وصوامع محافظة الدقهلية منذ بدء التوريد، حتى صباح اليوم الأربعاء إلى 149 الف طنا، و846 كيلو فيما استمرت عملية التوريد دون أى إعاقات فى مختلف المواقع، وتم حصاد 220 ألف فدان.

وقال المهندس محمد السيد عبدالله، إن هناك 3 مواقع تابعة للشركة المصرية للصوامع، تشمل مراكز بنى عبيد، ميت غمر، شربين، بسعة 135 ألف طن، والمواقع المُعَدّة من قِبل شركة مطاحن شرق الدلتا 92.400 ألف طن، ومواقع البنك الزراعي 25 موقعًا بطاقة استيعابية 38.40 ألف طن، بالإضافة إلى مواقع إضافية لاستيعاب 27 ألف طن.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، في تصريح خاص لليوم السابع، أنه يتوقع أن يصل التوريد، هذا العام، إلى 300 ألف طن، مضيفا أن هناك تعليمات مشددة من قِبل الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية بمتابعة منع نقل الأقماح داخل أو خارج المحافظة، خاصة الأقماح المستوردة حتى لا يتم خلطها بالأقماح المصرية.

وفى المنيا، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إن إجمالى الكميات التى تم توريدها من محصول القمح بلغ حتي الآن 162582 طن.

وأوضح يوسف أن سعر إردب القمح لهذا العام 600 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و585 جنيه لدرجة نقاوة 23 و570 جنيه لدرجة نقاوة 22، مشيراً إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة هذا العام تقدر بحوالى 245 ألف فدان.