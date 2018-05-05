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سفر 6 طلاب من مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ لأمريكا للمشاركة فى مسابقة علمية

السبت، 05 مايو 2018 09:09 ص
سفر 6 طلاب من مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ لأمريكا للمشاركة فى مسابقة علمية طلاب مدرسة المتفوقين


كفر الشيخ – محمد سليمان
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تشهد مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ، استعدادات مكثفة، لسفر 6 من طلابها بالصف الثالث الثانوي أولى دفعات المدرسة الذين سيتخرجون هذا العام ، للمشاركة في مسابقة عالمية بأمريكا للمخترعين.

قال الدكتور حسام الجديلبي مدير مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ، إن الطلاب الـ6 الذين فازوا في مسابقة ابن الهيثم على مستوى الجمهورية، ومسابقة انتل، وحصلوا على الميداليات الذهبية والفضية، سيغادرون مصر يوم 12 مايو الجاري للمشاركة في المسابقة وهم أحمد مطر، وهدير أبو السعود الفائزان بمسابقة ابن الهيثم على مستوى الجمهورية بالميدالية الذهبية عن علاج مرض سرطان الجلد وحصلا على المركز الأول عالميا بمعرض جنيف بسويسرا، وكرمهما من رئيس الجمهورية، والطالبان أحمد الشيخ، وأحمد عبدالباسط وحصلا على المركز الأول على مستوى جمهورية والميدالية الذهبية  في مسابقة ايسف عن الابتكارات العلمية، عن اختراعهما الطوب البيئي، وفدوى الشناوي وهدير أدم حصلا على المركز الصالث والميدالية البورنيزية عن  علاج لمرض القلب .

وأضاف الجديلي لـ"اليوم السابع"، أنه تم عمل فيلم مدته 5 دقائق لأحمد مطر باسم "صانع المطر"، عُرض فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، موضحا أن أحمد مطر زار 15 دولة وأقرب رحلاته كانت للهند واندونيسيا.


وأوضح، أن الطالب خالد جروين المقيد بالصف الثالث اجتاز الاختبارات لترشحه لمنحه كاملة للدراسة بجامعة Eotvos Lorand بدولة المجر وهي جامعة أبحاث عامة هنغارية مقرها في بودابست، وهي واحدة من أكبر وأرقى مؤسسات التعليم العالي العامة فى المجر ، وتقع على ضفاف نهر الدانوب ، وينتمي إليها 5 حائزين على جائزة نوبل ، بالإضافة إلى الفائزين بجائزة Fulkerson ، وجائزة آبيل ، وآخرها الفائز بجائزة آبل ، مؤكداً أن اختبارات القبول بتلك الجامعه من أصعب ما يكون ولكن بالعزيمة والاصرار استطاع طالب Stem Kafrelsheikh خالد جروين أن يجتازها ويصبح الوحيد على مستوى الجمهورية الذى يقتنص تلك المنحه.

وقال مدير مدرسة المتفوقين، إنه أعلن أمس عن فوز الطالبة روان حنفي اللقاني، الطالبة بالصف الثاني الثانوي   بالمركز الأول في مسابقة Blast Off العلمية والتى أقيمت بجامعة النيل تحت رعاية الجامعه الفرنسية بمصر وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ووزارة التربية والتعليم ومؤسسة مصر الخير وideal gym. عن مشروع عقار جديد تم صنعه من خلال تكنولوجيا رخيصة ذو كفاءة عالية تصل لـ83% أعلى من ما يوجد في السوق لعلاج الجروح الحادة والغرغرينا عند مرضى السكر في مدة زمنية قصيرة.

 

 


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