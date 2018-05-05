سفر وعودة 1025 مصريا وليبيا و227 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة







مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1025 مصريا وليبيا و227 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 731 إلى الجانب الليبى، بينهم 23 مصريا و699 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 294 بينهم 226 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و68 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 396 ألفا و96 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 227 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.