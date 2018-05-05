video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 05 مايو 2018 02:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سانا: خروج 33 حافلة تقل مسلحين من ريف دمشق إلى شمال سوريا

السبت، 05 مايو 2018 01:39 م
سانا: خروج 33 حافلة تقل مسلحين من ريف دمشق إلى شمال سوريا خروج المسلحين من الغوطة ـ صورة أرشيفية


دمشق (أ ش أ)
إضافة تعليق

ذكرت وكالة الأنباء السورية اليوم السبت، أنه تم البدء فى إجراءات إخراج الدفعة الثالثة من الإرهابيين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق، حيث تم تجهيز 33 حافلة وإخراجها عبر ممر بلدة بيت سحم بعد تفتيشها بشكل دقيق لنقلها دفعة واحدة إلى شمال سوريا.

وأضافت الوكالة أن العمل مستمر لتجهيز المزيد من الحافلات داخل بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم لإخراجها تباعا عبر ممر بيت سحم، وأن عملية إخراج الإرهابيين وعائلاتهم مستمرة حتى الانتهاء من نقل جميع الإرهابيين الرافضين للتسوية لتبدأ بعدها عملية تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم ومن ثم عودة مؤسسات الدولة إلى البلدات وتقديم الخدمات للمواطنين بعد إخراج الإرهابيين منها.

يذكر أنه تم خلال اليومين الماضيين إخراج 46 حافلة من البلدات الثلاث عبر ممر بلدة بيت سحم، وفق الاتفاق الذى تم الإعلان عنه الأحد الماضى، ويقضى بإخراج من يرغب من الإرهابيين مع عائلاتهم، فيما تتم تسوية أوضاع الراغبين فى البقاء بعد تسليم أسلحتهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. خروج مسلحى القلمون برفقة عائلاتهم إلى حلب وإدلب السورية

اتفاق جديد لخروج مسلحى المعارضة السورية من مدينة قرب دمشق إلى الشمال

خروج المسلحين وعائلاتهم من آخر معاقلهم بالغوطة السورية

دمشق

سوريا

خروج حافلات تقل مسلحين من سوريا

بيت سحم

المسلحون يخروج من سوريا

الازمه السوريه




لا تفوتك
فيديو وصور.. "اليوم السابع" يشارك فى انطلاق أول رحلة قطار شحن من الصين لإيطاليا

فيديو وصور.. "اليوم السابع" يشارك فى انطلاق أول رحلة قطار شحن من الصين لإيطاليا

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الفلبين

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الفلبين

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: لن نسمح لغير أئمتنا بتنظيم الاعتكاف وساحات العيد .. ننظم 22 ألف ملتقى ثقافى وفكرى فى رمضان.. ولن نترك ساحة الدعوة خالية لأحد.. وخاطرة التراويح لن تزيد عن 7 دقائق

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: لن نسمح لغير أئمتنا بتنظيم الاعتكاف وساحات العيد .. ننظم 22 ألف ملتقى ثقافى وفكرى فى رمضان.. ولن نترك ساحة الدعوة خالية لأحد.. وخاطرة التراويح لن تزيد عن 7 دقائق

زيدان "بين نارين" قبل كلاسيكو إسبانيا.. مدرب ريال مدريد يدرس إراحة النجوم خشية "لعنة الإصابات".. كريستيانو رونالدو ومودريتش أبرز المرشحين للغياب.. والجماهير تخشى فضيحة جديدة أمام برشلونة بعد ثلاثية الدور الأول

زيدان "بين نارين" قبل كلاسيكو إسبانيا.. مدرب ريال مدريد يدرس إراحة النجوم خشية "لعنة الإصابات".. كريستيانو رونالدو ومودريتش أبرز المرشحين للغياب.. والجماهير تخشى فضيحة جديدة أمام برشلونة بعد ثلاثية الدور الأول

مرتضى منصور: سيتم محاسبة اللجنة المالية على توقيعاتها وهنرجع كل مليم اتصرف

مرتضى منصور: سيتم محاسبة اللجنة المالية على توقيعاتها وهنرجع كل مليم اتصرف

الوان أزيائك بتقول إيه عن شخصيتك؟ .الأسود حاسس بالأمان والوردى محتاج عاطفة

الوان أزيائك بتقول إيه عن شخصيتك؟ .الأسود حاسس بالأمان والوردى محتاج عاطفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة