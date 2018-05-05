سانا: خروج 33 حافلة تقل مسلحين من ريف دمشق إلى شمال سوريا







دمشق (أ ش أ)

ذكرت وكالة الأنباء السورية اليوم السبت، أنه تم البدء فى إجراءات إخراج الدفعة الثالثة من الإرهابيين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق، حيث تم تجهيز 33 حافلة وإخراجها عبر ممر بلدة بيت سحم بعد تفتيشها بشكل دقيق لنقلها دفعة واحدة إلى شمال سوريا.

وأضافت الوكالة أن العمل مستمر لتجهيز المزيد من الحافلات داخل بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم لإخراجها تباعا عبر ممر بيت سحم، وأن عملية إخراج الإرهابيين وعائلاتهم مستمرة حتى الانتهاء من نقل جميع الإرهابيين الرافضين للتسوية لتبدأ بعدها عملية تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم ومن ثم عودة مؤسسات الدولة إلى البلدات وتقديم الخدمات للمواطنين بعد إخراج الإرهابيين منها.

يذكر أنه تم خلال اليومين الماضيين إخراج 46 حافلة من البلدات الثلاث عبر ممر بلدة بيت سحم، وفق الاتفاق الذى تم الإعلان عنه الأحد الماضى، ويقضى بإخراج من يرغب من الإرهابيين مع عائلاتهم، فيما تتم تسوية أوضاع الراغبين فى البقاء بعد تسليم أسلحتهم.