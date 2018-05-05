سانا: الجيش السورى يسيطر على الجزء الجنوبى من حى الحجر الأسود بالكامل







دمشق (أ ش أ)

سيطرت وحدات من الجيش السورى اليوم السبت، على الجزء الجنوبى من حى الحجر الأسود فى خطوة جديدة باتجاه إعلان جنوب دمشق خالية من الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات من الجيش حررت الجزء الجنوبى من حى الحجر الأسود بشكل كامل بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيه وتكبيدهم خسائر كبيرة فى العتاد والأفراد، مشيرة إلى أن اشتباكات وحدات الجيش البرية مع الإرهابيين تزامنت مع غارات جوية للطيران الحربى ورمايات مدفعية دقيقة على محاور تحركهم وطرق إمدادهم.

وأضافت (سانا) أن عناصر الهندسة تقوم بتمشيط الجزء المحرر بهدف تأمينه وتطهيره بشكل كامل من مخلفات الإرهابيين الذين يعمدون إلى تفخيخ المنازل وزرع الألغام فى الشوارع ومداخل الجادات السكنية لعرقلة تقدم وحدات الاقتحام فى الجيش.

وأشارت إلى أن وحدات الجيش وبعد تأمينها الجزء الجنوبى من حى الحجر الأسود تركز عملياتها على جزئه الشمإلى الملاصق لمخيم اليرموك، حيث تخوض اشتباكات عنيفة على عدة محاور وتتقدم بشكل مدروس ومخطط وسط حالة من الانهيارات والذعر فى صفوف الإرهابيين بعد الخسائر الفادحة التى تكبدوها وتضييق الخناق عليهم.

يذكر أن وحدات الجيش السورى سيطرت أمس على (مبنى الناحية) و (صالة نادى عمال القنيطرة) و(مركز جباية الكهرباء) على محور الأعلاف - المقابر فى عمق حى الحجر الأسود.