video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 05 مايو 2018 01:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سانا: الجيش السورى يسيطر على الجزء الجنوبى من حى الحجر الأسود بالكامل

السبت، 05 مايو 2018 12:22 م
سانا: الجيش السورى يسيطر على الجزء الجنوبى من حى الحجر الأسود بالكامل عناصر الجيش السورى


دمشق (أ ش أ)
إضافة تعليق

سيطرت وحدات من الجيش السورى اليوم السبت، على الجزء الجنوبى من حى الحجر الأسود فى خطوة جديدة باتجاه إعلان جنوب دمشق خالية من الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات من الجيش حررت الجزء الجنوبى من حى الحجر الأسود بشكل كامل بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيه وتكبيدهم خسائر كبيرة فى العتاد والأفراد، مشيرة إلى أن اشتباكات وحدات الجيش البرية مع الإرهابيين تزامنت مع غارات جوية للطيران الحربى ورمايات مدفعية دقيقة على محاور تحركهم وطرق إمدادهم.

وأضافت (سانا) أن عناصر الهندسة تقوم بتمشيط الجزء المحرر بهدف تأمينه وتطهيره بشكل كامل من مخلفات الإرهابيين الذين يعمدون إلى تفخيخ المنازل وزرع الألغام فى الشوارع ومداخل الجادات السكنية لعرقلة تقدم وحدات الاقتحام فى الجيش.

وأشارت إلى أن وحدات الجيش وبعد تأمينها الجزء الجنوبى من حى الحجر الأسود تركز عملياتها على جزئه الشمإلى الملاصق لمخيم اليرموك، حيث تخوض اشتباكات عنيفة على عدة محاور وتتقدم بشكل مدروس ومخطط وسط حالة من الانهيارات والذعر فى صفوف الإرهابيين بعد الخسائر الفادحة التى تكبدوها وتضييق الخناق عليهم.

يذكر أن وحدات الجيش السورى سيطرت أمس على (مبنى الناحية) و (صالة نادى عمال القنيطرة) و(مركز جباية الكهرباء) على محور الأعلاف - المقابر فى عمق حى الحجر الأسود.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. الجيش السورى يواصل قصف مناطق تمركز داعش جنوب دمشق

الجيش السورى يتقدم فى عملياته ضد التنظيمات المسلحة بمنطقة الحجر الأسود

سوريا

اخبار سوريا

الجيش السورى

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة