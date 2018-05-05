رفع كفاءة الشوارع الرئيسية ومتابعة أعمال التطوير والتجميل بإخميم فى سوهاج







سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن انتهاء أعمال الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم ، من تطوير ميدان الشرطة بوسط مدينة إخميم ، فى إطار خطة المحافظة والوحدات المحلية لتطوير وتجميل الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية بمدن المحافظة.

وأوضح محمود إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم فى بيان له،أنه تم رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمنطقة من إعادة رصف وتوحيد منسوب الأرصفة والإنارة وزراعة الأشجار وطلاء البردورات.

وقال إمام أنه تم الانتهاء من أعمال رصف ميدان المركز بطول واحد كيلو ، وعمل بلدورات وتم رصف الشوارع المتفرعة شارع العقيد وإمتداد ابو القاسم وشارع أبو عبد الله وشارع نادى أخميم الرئيسي بناء على توجيهات المحافظ بوضع خطة لتطوير المنطقة بعد نقل موقف سيارات الأجرة ، وتم إنشاء 8 جداريه متنوعة إسلامية وفرعونية وقبطية ورسومات تعبر عن حاضر أخميم ، وسوف يساهم بشكل كبير فى تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة ، وجارى أيضا وضع المسات الأخيرة لتطوير ميدان الخلوة .

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة أعمال الرصف التى تتم بنطاق كل مركز وفقا لخطة الرصف بالمحافظة لهذا العام ، والتأكيد على الانتهاء من تلك الأعمال فى الأوقات المحددة.



رفع كفاءة الشوارع الرئيسية



رفع كفاءة الشوارع الرئيسية



رفع كفاءة الشوارع الرئيسية



رفع كفاءة الشوارع الرئيسية



رفع كفاءة الشوارع الرئيسية