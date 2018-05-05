video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 05 مايو 2018 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع كفاءة الشوارع الرئيسية ومتابعة أعمال التطوير والتجميل بإخميم فى سوهاج

السبت، 05 مايو 2018 12:05 م
رفع كفاءة الشوارع الرئيسية ومتابعة أعمال التطوير والتجميل بإخميم فى سوهاج رفع كفاءة الشوارع الرئيسية


سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن انتهاء أعمال الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم ، من تطوير ميدان الشرطة بوسط مدينة إخميم ، فى إطار خطة المحافظة والوحدات المحلية لتطوير وتجميل الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية بمدن المحافظة.

وأوضح محمود إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم فى بيان له،أنه تم رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمنطقة من إعادة رصف وتوحيد منسوب الأرصفة والإنارة وزراعة الأشجار وطلاء البردورات.

وقال إمام أنه تم الانتهاء من أعمال رصف ميدان المركز بطول واحد كيلو ، وعمل بلدورات وتم رصف الشوارع المتفرعة شارع العقيد وإمتداد ابو القاسم وشارع أبو عبد الله وشارع نادى أخميم الرئيسي بناء على توجيهات المحافظ بوضع خطة لتطوير المنطقة بعد نقل موقف سيارات الأجرة ، وتم إنشاء 8 جداريه متنوعة إسلامية وفرعونية وقبطية ورسومات تعبر عن حاضر أخميم ، وسوف يساهم بشكل كبير فى تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة ، وجارى أيضا وضع المسات الأخيرة لتطوير ميدان الخلوة .

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة أعمال الرصف التى تتم بنطاق كل مركز وفقا لخطة الرصف بالمحافظة لهذا العام ، والتأكيد على الانتهاء من تلك الأعمال فى الأوقات المحددة.

رفع كفاءة الشوارع الرئيسية (1)
رفع كفاءة الشوارع الرئيسية 
رفع كفاءة الشوارع الرئيسية (2)
رفع كفاءة الشوارع الرئيسية
رفع كفاءة الشوارع الرئيسية (3)
رفع كفاءة الشوارع الرئيسية
رفع كفاءة الشوارع الرئيسية (5)
رفع كفاءة الشوارع الرئيسية 
رفع كفاءة الشوارع الرئيسية (6)
رفع كفاءة الشوارع الرئيسية 
رفع كفاءة الشوارع الرئيسية (7)
رفع كفاءة الشوارع الرئيسية 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على أماكن معارض بيع سلع أهلا رمضان بمحافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخميم

رصف طرق




لا تفوتك
تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة