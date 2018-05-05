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رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتفقد سير الامتحانات بمعاهد القصير

السبت، 05 مايو 2018 02:33 م
رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتفقد سير الامتحانات بمعاهد القصير الشيخ عبد الناصر حسان الديب رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية


البحر الأحمر - عماد عرفة
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تفقد الشيخ عبد الناصر حسان الديب رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية،اليوم عملية سير امتحانات النقل الإعدادى والثانوى بمعاهد القصير الأزهرية.

وشدد رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية، على ضرورة الألتزام بالانضباط فى العمل وتوفير الهدوء والجو المناسب، واتباع التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدا على عدم السماح بإصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان نهائيًا سواء الطلاب أو المراقبين.

وأشاد بهدوء الامتحانات وعدم وجود شكاوى أو تجاوزات فى إدارة القصير التعليمية، مشيدًا بانتظام اللجان وانضباطها.

يذكر أن طلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى، أدوا الامتحان فى مادتى أصول الدين والفقه، وأدى طلاب الصف الأول الثانوى فى مادة الفقة بالفترة الأولى، والفترة الثانية فى مادة علم النفس للقسم الأدبى، ومادة الجبر وحساب المثلثات للقسم العلمى، أما بالنسبة للصف الثانى الثانوى فقد أدوا الامتحان بمادة الفقه، ثم الجبر للعلمى، والعروض والقافية للقسم الأدبى.

 

 


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