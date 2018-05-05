رئيس جامعة المنوفية ونائبه يتفقدان معرض طلاب المعهد الفنى للتمريض







المنوفية - محمد فتحى

قام اليوم الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتفقد المعرض الذى أقامه طلاب المعهد الفنى للتمريض على هامش إحتفالهم بختام الأنشطة.

وشمل المعرض الذى قام بتنفيذه طلاب الفرقة الثانية، مجسمات لأجهزة الجسم المختلفة ومكوناتها وبوسترات توعية بتطعيمات الأطفال ومرض السكرى والتهاب الكبد الفيروسى وطرق الوقاية منه ومرض الدرن وأمراض السمنة وجزء خاص بأنشطة الصحة النفسية، وإعادة تدوير لبعض المنتجات ولوحات فنية للطلبة.

ورافق رئيس الجامعة ونائبه فى الجولة الدكتورة إيناس قاسم عميد كلية التمريض والمشرفة على المعهد والدكتورة آمال شحاتة وكيلة الكلية لخدمة المجتمع، والدكتورة آمال عطية أستاذ صحة المجتمع صاحبة فكرة المعرض، المتابعة لتنفيذه، والدكتورة صفاء دياب مدير المعهد، والدكتورة جيهان محمود وكيل المعهد، والدكتورة إيمان شكر مدرس صحة المجتمع المشرفة على الطلاب.