جلسة صلح تنهى خصومة ثأرية بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

عقدت مديرية أمن المنوفية، جلسة صلح بدائرة مركز الباجور بين عائلتى "على وعوض الله" وذلك لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

جاءت الجلسة، على خلفية واقعة مقتل أحد أفراد عائلة "على" والمتهم فيها أحد أفراد عائلة "عوض الله" على إثر مشادة كلامية حدثت بينهم بالمطعم محل عمل المتهم، مستخدماً سيخ حديدى، وتم ضبط المتهم والأداه المستخدمه .

أجريت مراسم الصلح بدوار عائلة شاهين، وبحضور الطرفين ولجنة المصالحات بالمركز، وقيادات المديرية، وإدارة البحث الجنائى، وعدد من أهالى القرية، حيث قامت عائلة المتهم بدفع الدية لوالد المجنى عليه، وتعهد كلاً منهم بعدم التعرض للأخر، والارتضاء بأحكام القضاء، وتصالح الطرفين على ذلك وانصرفوا فى هدوء .

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، على تكثيف الجهود الأمنية لإنهاء كافة الخصومات صلحاً، للوصول لأقصى درجات السيطرة والاستقرار.



أحد اشخاص العائلتين أثناء حملة للكفن لإنهاء الخصومة الثأرية



كبش الفداء لإنهاء الخصومة الثأرية بالمنوفية



إنهاء خصومة ثأرية بالمنوفية