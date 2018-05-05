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جامعة طنطا تنظم حفل لتكريم الأمهات المثاليات

السبت، 05 مايو 2018 05:52 م
جامعة طنطا تنظم حفل لتكريم الأمهات المثاليات جانب من التكريم


الغربية - احمد زيادة
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أكد الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، على الدور العظيم للأم في المجتمع، باعتبارها تتحمل مسئولية تربية وتنشئة أبنائها، ليصبحو الثمرة الصالحة ويكون لهم دور بنّاء وفعّال في مجتمعهم، مشيراً إلى التكريم والمكانة العظيمة التي منحها الله عز وجل للأم، حيث جعلها في مرتبة عالية دون غيرها من البشر وجعل طاعته مقرونة بطاعتها ورعايتها ورضاها.

جاء ذلك في كلمته خلال الاحتفال الذي نظمته الجامعة ، اليوم السبت ، لاختيار الأمهات المثاليات على مستوى عضوات هيئة التدريس والإداريات والعاملات وأمهات الطلاب المتميزين بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى أبو عمرو القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور عماد عتمان القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة لطيفة فودة عميد كلية التمريض، والدكتور عبد العزيز عبد الدايم عميد كلية العلوم، والدكتور سمير الخويت عميد كلية التربية، وجمال حمزة مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وجمع من السادة أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين بالجامعة.

وكرم رئيس الجامعة  كل من الدكتورة أميمة حلمي مصطفى بكلية التربية أماً مثالية على مستوى أعضاء هيئة التدريس، وهالة سعد الدين شبل بالإدارة العامة لرعاية الشباب أماً مثالية على مستوى الأخصائيات أو الإداريات ، في حين جاء لقب الأم مثالية على مستوى أمهات الطلاب المتميزين فى الأنشطة مناصفة بين منال طلبة عبد الصمد والدة أحد طلاب كلية التمريض وفاطمة محمد داوود والدة إحدى الطالبات بكلية العلوم.

وفازت بلقب الأم المثالية على مستوى أمهات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة نفيسة عبد الستار السبع والدة أحد الطلاب بكلية التجارة ، وعلى مستوى الخدمات المعاونة شادية عبد الرحيم أبو اسماعيل بكلية الهندسة ، بالإضافة إلى اختيار 11 أماً مثالية يمثلن عضوات هيئة التدريس بكليات الجامعة المختلفة و 16 من الإداريات و 9 من أمهات الطلاب المتميزين و 3 من أمهات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ، و 14 من العاملات.

 


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