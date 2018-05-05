توزيع ألف كرتونة رمضانية ومساعدات للأسر الفقيرة خلال شهر رمضان بالغربية







الغربية – عادل ضرة

أعلنت تغريد عوارة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، عن عمل قوافل لتوزيع ألف كرتونه رمضانية على عدد من قرى ومراكز ومدن المحافظة كمرحلة أولى، وتوزيع مواد غذائية وتموينية لمساعدة عدد من الأسر الأشد احتياجا في قرى المحافظة

وأضافت"عوارة" أن مديرية التضامن الاجتماعي استعدت لاستقبال شهر رمضان المبارك بتكثيف النوبتجيات لمواجهه أى طوارئ خلال شهر رمضان وبدعم الجمعيات الأهلية التي تقوم بأنشطة دينية ورعاية اجتماعية وتقديم مساعدات مالية وعينية لأبناء المحافظة لذوى الظروف الاجتماعية الخاصة.

وأشارت إلى قيام الجمعيات الأهلية على مستوى المحافظة سواء جمعيات رعاية أو جمعيات تنمية بتوزيع اللحوم والملابس والاغذيه والمساعدات المالية والعينية على الأسر الأكثر وكذلك المطلقات والأرامل واليتامى .

وأضافت أن إدارة الأسر المنتجة والإدارة العامة للتنمية وشئون المرأة والأندية الاجتماعية والثقافية بالتعاون مع أصحاب المشروعات والمؤسسات والجمعيات ستقوم بتوريد منتجاتها بأسعار مناسبة تتناسب مع الفئات الأكثر احتياجا، كما تم التنبيه بتوفير سبل الخدمات المقدمة من المديرية ووحدتها 148 من إعانات ضمانيه ومشروع تكافل وكرامة حيث بلغ المنصرف لحالات تكافل وكرامة على مستوى محافظة الغربية 30 مليون جنيه.