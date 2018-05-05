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السبت، 05 مايو 2018 03:16 م
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تنفيذ 373 حكما قضائيا ورفع 178 حالة إشغال طريق فى حملة أمنية بأسوان

السبت، 05 مايو 2018 03:17 م
تنفيذ 373 حكما قضائيا ورفع 178 حالة إشغال طريق فى حملة أمنية بأسوان حملة أمنية - أرشيفية


أسوان - ندى سليم
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نفذت مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء فتح الله حسنى، اليوم السبت، 373 حكما قضائيا لهاربين من القانون،  من بينهم 86 حكم حبس جزئى، و20 حكم حبس مستأنف، و207 أحكام غرامات، و58 مخالفات.

 

 وفى مجال قضايا المرافق، تم ضبط 265 مخالفة، حيث تم رفع 178 حالة إشغالات بالطريق العام، نتج عنها 86 من المضبوطات التى تم إيداعها، بمخازن مجلس المدينة، فضلا عن تحرير محضر غلق وتشميع

 

 وفى مجال القضايا التموينية،  تم ضبط 20 قضية،  من بينهم سلع مجهولة المصدر، وسلع منتهية الصلاحية، وضبط 2 مخالفات بالمخابز البلدية، و8 قضايا عدم الاعلان عن الأسعار، و 6 قضايا عدم حمل شهادة صحية، فضلا عن ضبط سلع من السجائر والكروت الشحن بخلاف اسعارها الرسمية، وضبط قضية استخدام اسطوانات البوتاجاز فى اغراض غير مخصصة لها.

 

وفى مجال القضايا المرورية،  تم تحرير 522 مخالفة مرورية، حيث تم تحرير 95 مخالفة تجاوز حد السرعة،  والتصالح الفورى فى 59 مخالفة، وضبط 110 مخالفات بغرامة ونش، وسحب تراخيص 63 عدم قبول التصالح، وتحرير 195 مخالفة متنوعة.


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