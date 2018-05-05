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تموين بورسعيد: شنطة رمضان بـ 75 جنيها.. وتوفير السلع الغذائية بأسعار تعاونية

السبت، 05 مايو 2018 04:00 ص
تموين بورسعيد: شنطة رمضان بـ 75 جنيها.. وتوفير السلع الغذائية بأسعار تعاونية ناصر ثابت وكيل تموين بورسعيد


بورسعيد – محمد فرج
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أكد ناصر ثابت وكيل وزارة تموين مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، خلال تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، بأن شنطة رمضان يتم طرحها بسعر موحد 75 جنيه فضلا عن توفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار تعاونية وأقل من مثيلاتها بالأسواق .

وقال ثابت إن شنطة رمضان تحتوى على 7 أصناف  كيلو سكر معبأ بسعر 8،5 جنيه لتر زيت خليط 18,5 جنيه  2 كيلو أرز معبأ بـ 17جنيه وعلبة مسلى 500 جرام بـ11،5 جنيه وبرطمان صلصة  300 جرام بـ5 جنيه 2 كيس مكرونة 350 جرام بـ 4،5 جنية كيس بلح  بـ10 جنيه بإجمالى 75 جنيه .

وأضاف أن الشركة العامة وخلال أيام وقبل شهر رمضان ستقوم بتوفير كميات كبيرة من السلع الأساسية الغذائية  وغيرها وطرحها  بفروع الشركة بأسعار تعاونية وأقل من مثيلاتها بالأسواق والمجمعات وفروع التجزئة إستعداد لشهر رمضان.

وفى سياق متصل أكد ثابت بأن المجمعات سوف تقوم بصرف المقرارات التموينية والتى تدخل ضمن منظومة الخبز بأسعار العروض حتى نهاية رمضان فضلا عن توفير السلع الأساسية " سكر و أرز  ومكرونة و زيت و مسلى بإجمالى 184،4 طن و  لحوم ودواجن وبط بـ إجمالى 85،500 طن بالإضافة للبلح والجوز وقمر الدين بإجمالى 10 طن .

وتابع : أن الإتحاد التعاونى الإستهلاكى للمحافظة سوف يقوم بتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية للمجمعات التعاونية والفئوية والمنزلية  بجانب جلب الزبيب ,التين التركى والمشمشية تمهيدا لطرحها فى المجمعات الإستهلاكية  بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق فضلا أنها من أجود الأصناف وأقل الأسعار . 


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