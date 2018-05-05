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"تموين الغربية" تغلق 13 محلا تجاريا وتحرر 116 محضرا فى كفر الزيات

السبت، 05 مايو 2018 04:20 م
"تموين الغربية" تغلق 13 محلا تجاريا وتحرر 116 محضرا فى كفر الزيات حملة تموينية -أرشيفية


الغربية – عادل ضرة
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شنت إدارة تموين كفر الزيات بمحافظة الغربية، بتوجيهات الدكتور عثمان شعلان رئيس مدينة كفر الزيات، حملات مكثفة لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز بأنحاء المدينة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 17 محضرا لمخابز بسبب نقص أوزان الخبز وعدم مطابقته للمواصفات وعدم وجود ميزان حساس، و93 محضرا لأسواق نتيجة عدم وجود قائمة أسعار، وعدم وجود شهادات صحية لدى العاملين، كما تم تحرير 6 محاضر لمستودعات غاز، بإجمالى 116 محضرا.

وفى سياق متصل، أصدر مجلس مدينة كفر الزيات قرارا بإغلاق 13 محلا تجاريا، فى ضوء الحملات الموسعة التى شنتها إدارة التموين، وذلك لإدارة هذه المحلات دون تراخيص.

 

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