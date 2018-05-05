تعليم الاسكندرية تنظم الملتقى الأول لدعم رواد الأعمال والمبتكرين







الاسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية التربية و التعليم بالاسكندرية ،برئاسة آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية الملتقى الأول "لدعم رواد الأعمال والمبتكرين " ، وذلك بنادى سبورتنج .

وتناول الملتقى ندوة تعريفية عن الابتكارات المقدمة من الشباب و معرض التعليم الفنى الذى اشتمل المعرض ، على ركن للموهوبين من طلاب التعليم الفنى وطلاب الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحرى ، وطلاب كلية الهندسة لعرض أعمالهم المبتكرة .

من جانبها قالت آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية و التعليم، أن طلاب التعليم الفنى هم ركيزة هذا الوطن فهم ينحتون بأصابع من نور مستقبل الأجيال القادمة ، ليضيئوا لهم طريق النجاح فان بالصناعة ترقى الأمم .

وأكدت على"ضرورة الإهتمام بهذا النوع من التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى والتطوير، والتوسيع فى أنواع التعليم الفنى كافة وفقا لمعايير الجودة العالمية "