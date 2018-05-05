video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 05 مايو 2018 09:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم الاسكندرية تنظم الملتقى الأول لدعم رواد الأعمال والمبتكرين

السبت، 05 مايو 2018 08:30 م
تعليم الاسكندرية تنظم الملتقى الأول لدعم رواد الأعمال والمبتكرين جانب من الملتقى


الاسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

نظمت مديرية التربية و التعليم بالاسكندرية ،برئاسة آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية الملتقى الأول "لدعم رواد الأعمال والمبتكرين " ، وذلك  بنادى سبورتنج .

 وتناول الملتقى ندوة تعريفية عن الابتكارات المقدمة من الشباب و معرض التعليم الفنى الذى اشتمل المعرض ، على ركن للموهوبين من طلاب التعليم الفنى وطلاب الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحرى ، وطلاب كلية الهندسة  لعرض أعمالهم  المبتكرة  .

من جانبها قالت آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية و التعليم، أن طلاب  التعليم الفنى هم ركيزة هذا الوطن فهم ينحتون بأصابع من نور مستقبل الأجيال القادمة ، ليضيئوا لهم طريق النجاح فان بالصناعة ترقى الأمم .

وأكدت على"ضرورة الإهتمام بهذا النوع من التعليم  الفنى والتقنى والتدريب المهنى والتطوير، والتوسيع فى أنواع التعليم الفنى كافة وفقا لمعايير الجودة العالمية "

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعليم الإسكندرية: "برقية الوزير" سؤال تعبيرى ولم يتم إحالته للتحقيق

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

تعليم الاسكندرية

التعليم الفنى




لا تفوتك
عودة الدراسة بجميع كليات جامعة العريش بعد توقفها خلال الفترة الماضية

عودة الدراسة بجميع كليات جامعة العريش بعد توقفها خلال الفترة الماضية

التخطيط: إنشاء 5 آلاف مصنع و100 ألف مشروع متوسط توفر 450 ألف وظيفة

التخطيط: إنشاء 5 آلاف مصنع و100 ألف مشروع متوسط توفر 450 ألف وظيفة

"خد بالك من أشعة الشمس".. الالتهابات وحمو النيل وتغير لون الشعر وتساقطه أبرز الأضرار.. وهذه الطرق الآمنة للخروج فى الصباح للاستفادة منها وسبل الوقاية منها وقت الظهيرة.. و3 عصاير مهمة لحمايتك

"خد بالك من أشعة الشمس".. الالتهابات وحمو النيل وتغير لون الشعر وتساقطه أبرز الأضرار.. وهذه الطرق الآمنة للخروج فى الصباح للاستفادة منها وسبل الوقاية منها وقت الظهيرة.. و3 عصاير مهمة لحمايتك

رقاب المرتشين تحت مقصلة الرقابة الإدارية.. ضبط 4 مسئولين بوزارة المالية متلبسين بتقاضى رشوة.. إحباط محاولة سرقة 800 ألف جنيه من حساب مؤسسة خيرية.. وسقوط مدير بنك سابق برشوة 1.3 مليون جنيه لتسهيل قروض

رقاب المرتشين تحت مقصلة الرقابة الإدارية.. ضبط 4 مسئولين بوزارة المالية متلبسين بتقاضى رشوة.. إحباط محاولة سرقة 800 ألف جنيه من حساب مؤسسة خيرية.. وسقوط مدير بنك سابق برشوة 1.3 مليون جنيه لتسهيل قروض

تريزيجيه يسجل ويصنع هدفين فى شوط قاسم باشا وطرابزون

تريزيجيه يسجل ويصنع هدفين فى شوط قاسم باشا وطرابزون

محمد صلاح ينافس دى بروين وهارى كين على جائزة لاعب الموسم بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح ينافس دى بروين وهارى كين على جائزة لاعب الموسم بالدورى الإنجليزى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة