تعليم الإسكندرية: "برقية الوزير" سؤال تعبيرى ولم يتم إحالته للتحقيق







الاسكندرية جاكلين منير

أكدت أمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أن سؤال اللغة الغربية فى الموضوع التعبيرى حول كتابة برقية للوزير لتطوير التعليم مجرد موضوع تعبيرى، ولا يستحق الإحالة للتحقيق، وأن الامتحان كان على مستوى إدارة المنتزة فقط.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن المديرية لم تتلق أى شكوى رسمية بالأمر لتحويلها إلى التحقيق.

كان طلاب الصف الأول الثانوى بإدارة المنتزة التعليمية فوجئوا بوجود سؤال تعبيرى حول إرسال برقية الى وزير التربية والتعليم بالاستمرار فى عملية تطوير التعليم التى هى محل جدل مجتمعى، كما طالب واضعو الامتحان الكتابة عن "محاربة الشائعات واجب وطنى يحمى الأمة من أضرار هذا الخطر".