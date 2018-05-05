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تعرف على خطة مديرية الشباب والرياضة بدمياط خلال شهر رمضان الكريم

السبت، 05 مايو 2018 01:56 م
تعرف على خطة مديرية الشباب والرياضة بدمياط خلال شهر رمضان الكريم علاء جاد مدير مديرية الشباب والرياضة


دمياط- معتز الشربينى
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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بدمياط عن خطة الأنشطة الرياضية التي سيتم تنفيذها خلال شهر رمضان الكريم  بإشراف علاء جاد مدير مديرية الشباب والرياضة وذلك على النحو التالي :

إدارة الشباب:

_ تنفيذ دورة رمضانية كبرى في كرة القدم علي مستوى المديرية والفروع الإدارية وتقام بداخل مراكز الشباب.

_  إحياء ليالي رمضان بمراكز الشباب وأندية الفتاة.

_ الاحتفال بليلة القدر بمركز شباب السنانية.

_ عمل أمسية رمضانية لأندية التطوع بمركز شباب مدينة دمياط.

_  تنفيذ حملة ميدانية بعنوان " بنكمل بأخلاق رمضان "

إدارة البرلمان والتعليم المدنى

_  تنفيذ لقاءات توعية حول انتصار العاشر من رمضان.

_ تنفيذ سلسلة  لقاءات توعية بأهمية الأمن القومى.

إدارة البرامج الشبابية:

_  الاحتفال بليالي رمضان بمركز شباب المرابعين

إدارة الطلائع:

_ تنظيم احتفالات فنية بليالي رمضان بمكتبة مصر العامة

إدارة الرياضة :

_ تنظيم  قوافل رياضية بعزبة زرزارة  التابعة لمركز فارسكور

_ إقامة دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية والاحتفال بليالي رمضان.

_ مشروع سباق الدراجات بمدينة دمياط الجديدة.

بالإضافة إلى الخطة الثابتة لمديرية الشباب والرياضة والتي تشمل المشروعات المقترحة للوزارة واحتفالات جميع مراكز الشباب بالمحافظة .

 

 


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