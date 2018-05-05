تعرف على خطة مديرية الشباب والرياضة بدمياط خلال شهر رمضان الكريم

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بدمياط عن خطة الأنشطة الرياضية التي سيتم تنفيذها خلال شهر رمضان الكريم بإشراف علاء جاد مدير مديرية الشباب والرياضة وذلك على النحو التالي :

إدارة الشباب:

_ تنفيذ دورة رمضانية كبرى في كرة القدم علي مستوى المديرية والفروع الإدارية وتقام بداخل مراكز الشباب.

_ إحياء ليالي رمضان بمراكز الشباب وأندية الفتاة.

_ الاحتفال بليلة القدر بمركز شباب السنانية.

_ عمل أمسية رمضانية لأندية التطوع بمركز شباب مدينة دمياط.

_ تنفيذ حملة ميدانية بعنوان " بنكمل بأخلاق رمضان "

إدارة البرلمان والتعليم المدنى

_ تنفيذ لقاءات توعية حول انتصار العاشر من رمضان.

_ تنفيذ سلسلة لقاءات توعية بأهمية الأمن القومى.

إدارة البرامج الشبابية:

_ الاحتفال بليالي رمضان بمركز شباب المرابعين

إدارة الطلائع:

_ تنظيم احتفالات فنية بليالي رمضان بمكتبة مصر العامة

إدارة الرياضة :

_ تنظيم قوافل رياضية بعزبة زرزارة التابعة لمركز فارسكور

_ إقامة دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية والاحتفال بليالي رمضان.

_ مشروع سباق الدراجات بمدينة دمياط الجديدة.

بالإضافة إلى الخطة الثابتة لمديرية الشباب والرياضة والتي تشمل المشروعات المقترحة للوزارة واحتفالات جميع مراكز الشباب بالمحافظة .