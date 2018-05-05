تعرف على خطة مديرية الشباب والرياضة بدمياط خلال شهر رمضان الكريم

تعرف على خطة مديرية الشباب والرياضة بدمياط خلال شهر رمضان الكريمالسبت، 05 مايو 2018 01:56 م
أعلنت مديرية الشباب والرياضة بدمياط عن خطة الأنشطة الرياضية التي سيتم تنفيذها خلال شهر رمضان الكريم بإشراف علاء جاد مدير مديرية الشباب والرياضة وذلك على النحو التالي :
إدارة الشباب:
_ تنفيذ دورة رمضانية كبرى في كرة القدم علي مستوى المديرية والفروع الإدارية وتقام بداخل مراكز الشباب.
_ إحياء ليالي رمضان بمراكز الشباب وأندية الفتاة.
_ الاحتفال بليلة القدر بمركز شباب السنانية.
_ عمل أمسية رمضانية لأندية التطوع بمركز شباب مدينة دمياط.
_ تنفيذ حملة ميدانية بعنوان " بنكمل بأخلاق رمضان "
إدارة البرلمان والتعليم المدنى
_ تنفيذ لقاءات توعية حول انتصار العاشر من رمضان.
_ تنفيذ سلسلة لقاءات توعية بأهمية الأمن القومى.
إدارة البرامج الشبابية:
_ الاحتفال بليالي رمضان بمركز شباب المرابعين
إدارة الطلائع:
_ تنظيم احتفالات فنية بليالي رمضان بمكتبة مصر العامة
إدارة الرياضة :
_ تنظيم قوافل رياضية بعزبة زرزارة التابعة لمركز فارسكور
_ إقامة دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية والاحتفال بليالي رمضان.
_ مشروع سباق الدراجات بمدينة دمياط الجديدة.
بالإضافة إلى الخطة الثابتة لمديرية الشباب والرياضة والتي تشمل المشروعات المقترحة للوزارة واحتفالات جميع مراكز الشباب بالمحافظة .
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