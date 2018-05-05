تعرف على الخطة الكاملة لمحافظة الغربية خلال شهر رمضان الكريم

استعدت محافظة الغربية لاستقبال شهر رمضان المبارك ، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات فرعية بكل مركز ومدينة ومديريات الخدمات لتلقي بلاغات المواطنين طوال الشهر الكريم وتذليل أية عقبات والعمل على حلها فورا والاطمئنان على توافر كافة السلع والخدمات.

وأصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، تعليماته لقطاعات ومديريات الخدمات بدائرة بالمحافظة بإعداد خطط عمل تنفيذية بكل قطاع وبالتنسيق بين كافة القطاعات لتوفير الخدمات والسلع الاستهلاكية اللازمة وبكميات مناسبة خلال هذا الشهر المبارك، وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق لمراقبة السلع الاستهلاكية المعروضة وضمان سلامتها صحيا وتوافرها بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة لتلبية احتياجات المواطنين طوال الشهر .

وإعداد خطة مرورية لتكثيف التواجد المروري وتنظيم المرور في الشوارع والميادين الرئيسية بمدن المحافظة وضمان السيولة المرورية خلال ساعات الذروة.

كما استعدت مديرية الصحة والسكان بالغربية لاستقبال شهر رمضان المبارك بتشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات الفرعية لتلقي البلاغات من المواطنين و تشكيل فرق للرقابة على الأغذية بكافة أنواعها و اللحوم والأسماك وأيضا تكثيف الرقابة على المذابح ومنافذ توزيع اللحوم والأسماك والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية في المحلات العامة والمطاعم والنوادي والفنادق والتأكد من استيفاء العاملين في هذه الأماكن للشروط الصحية وحملهم للشهادات الصحية السارية المفعول كما سيتم أخذ عينات من الأغذية المقدمة في كافة الأماكن العامة ومنافذ التوزيع وذلك بصفة دائمة لفحصها وإعدام التالف منها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وتكثيف أعداد النوبتجيات بمرفق الإسعاف وكافة المراكز الصحية والمستشفيات بالإضافة إلى توفير الأدوية والأمصال واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الفورية حيال أي حالة مرضية وكذا أي اشتباه يتم التبليغ عنه والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة لنشر الوعي الثقافي الصحي لدى الجماهير والتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين لعمل حملات مشتركة والمرور اليومي على المحلات وأماكن البيع للتأكد من رفع القمامة والمخلفات أول بأول ومراعاة النظافة العامة وحصر أماكن تجمع القمامة وإخطار الوحدات المحلية وجهاز النظافة والتجميل بضرورة رفع القمامة يوميا.. وكذا المرور على محطات المياه والتأكد من نسب الكلور المضاف للمياه ومطابقتها للمواصفات وأخذ عينات يوميا من المياه وفحصها..

كما وجهت بتشديد الرقابة على السلخانات والباعة الجائلين وأصحاب معامل المخللات ، والفحص الدوري للحوم والأسماك المجمدة والمدخنة والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية وكذا مراجعه العاملين فى مجال الأغذية والتأكد من حملهم شهادات صحية سارية المفعول، ومراقبة أماكن تخزين السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية بضمان سلامة المخزون من السلع والفحص الدوري للثلاجات وتشديد الرقابة على مصانع الأغذية ومحلات عرض وبيع السلع الغذائية خاصة سلع ياميش رمضان والكعك والبسكويت والبيتى فور وكذا معامل الألبان ومنتجاتها والتأكد من بياناتها ومطابقتها للمواصفات الصحية ، بالإضافة الى تجهيز المعامل وتوفير الكيماويات الخاصة بعمليات التحليل واستكمال أي نقص بها لمواجهة أيه حالات طوارئ وإعداد فرق طبية متنقلة للاستعانة بها وقت الحاجة والتأكد من توافر كافة الإمكانيات الصحية بجميع المستشفيات والمراكز الطبية وتجهيز بنوك الدم وتوفير كميات إضافية من الدم وأدوية الطوارئ وخاصة الأمصال واتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية في مواجهه حالات التسمم الغذائي الجماعي مع رفع درجة الاستعداد القصوى ، واليقظة التامة للاكتشاف المبكر لاى زيادة فى معدلات حدوث الأمراض واخذ عينات من الحالات المشتبه فى إصابتها بمرض معدي ومتابعه نتائج العينات..

وفى قطاع التموين ، يتم تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومختلف الأنشطة التجارية على مدار 24 ساعة ومراقبه توفير السلع وتداولها بدون زيادات في الأسعار وإلزام التجار بالإعلان عن الأسعار والاشتراك مع قطاع الصحة والطب البيطري في الحملات للتأكد من سلامة ما يرد وما يعرض بالأسواق من السلع وصلاحيتها للاستهلاك الادمى والقضاء على أي حالات غش أو استغلال وفتح منافذ لبيع اللحوم ومختلف السلع الغذائية لتلبيه احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم .

كما تقوم المديرية بمتابعة مراكز تجميع القمح والقيام بعمليات التطهير لخلايا الصوامع وأرضيات الهناجر والشون الاسمنتية ومراكز التجميع وكذا العروق الخشبية والاجوله وجميع مستلزمات التخزين وتم إجراء المعاينات اللازمة على الطبيعة لجميع المواقع التخزينية ومراكز التجميع بدائرة المحافظة وتم إرسالها للوزارة والتي تبين منها السعات التخزينية الموجودة فعلا كل موقع على حدة وأن عدد الصوامع المعدنية 2 صومعة بسعة تخزينية 57 ألف طن والهناجر 4 هناجر بسعة تخزينية 11 ألف و840 طن والشون الاسمنية 10 شون اسمنتيه بسعة تخزينية 67 ألف و700 طن ومراكز التجميع 9 مركز تجميع بسعة تخزينية 30 ألف و860 طن ، وتم تجهيز جميع اللجان للفرز بهذه المواقع وتم إخطار الجهات المسوقة الرئيسية بسرعة تسليم أجولة الجوت للمزارعين والموردين وتم التنبيه باستلام القمح المحلى فى أجولة جوت فقط على أن تكون بحالة جيدة وسليمة لجميع المواقع ماعدا الصوامع في أجولة بلاستيك والإعلان بلوحات ظاهرة عن بداية موسم القمح وكذا الإعلان عن الأسعار التوريد وطبقا لدرجات النظافة، كما تم تجهيز غرفة عمليات لتلقى شكاوى المزارعين والموردين وحلها على وجه السرعة وإزالة أي معوقات أثناء التوريد

كما تقوم الشركة العامة لتجارة الجملة وفروعها بتوفير المواد التموينية في حدود القيمة النقدية المخصصة لكل فرد في البطاقة الذكية من السلع التي يتم صرفها وبالأسعار المقررة والسلع عبارة عن السكر والزيت والأرز والشاي والدقيق والمكرونه بجميع أنواعها والفول والعدس والمسلى الصناعي والمسلى الطبيعي والجبن الأبيض وتصرف هذه السلع حسب رغبه المواطن ، كما تم التنبيه على الشركة بتوفير أرصدة أرز لصرفها لأصحاب البطاقات وطرح كميات مضاعفه من اللحوم السوداني والمجمدة والدواجن المجمدة بفروع دلتا ماركت والمنافذ المتحركة والثابتة للشركة،والتنبيه على سرعة استخراج البطاقات البدل فاقد وتالف وفصل اجتماعي لسرعة صرفهم المقررات التموينية.

كما أنه تم التنسيق مع شركات المطاحن والشركة العامة لتجارة الجملة بطرح عبوات من الدقيق الفاخر 72% خلال شهر رمضان والتنسيق مع الشركات الصناعية المنتجة للمواد الغذائية بدائرة المحافظة لتكثيف المعروض من منتجاتها بالأسواق ومنافذها بدائرة المحافظة .

وتكثيف المرور على المخابز البلدية في جميع مراحل الإنتاج من بداية العجين حتى نهاية الإنتاج والتأكد على إنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات القانونية

وتنظيم الحملات بالاشتراك مع الصحة والصب البيطري على أسواق الجملة ونصف الجملة والسويقات ومحلات بيع المواد الغذائية والغير غذائية "الجملة ونصف الجملة والقطاعي" ومحلات الجزارة والأسماك والتأكد من مطابقة السلع المعروضة للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك الادمى ، بالإضافة إلى التصدي لمحاولة تسرب السلع المدعمة" الدقيق – الزيت – السكر – اسطوانات البوتاجاز- المواد البترولية وغيرها من السلع" لغير مستحقيها وتجميعها لإعادة بيعها في السوق السوداء.

كما أنه جارى إقامة عدد 256 منفذ ثابت ومتحرك على مستوى مراكز ومدن المحافظة لبيع المواد الغذائية والتموينية بكافه أنواعها وبأسعار تقل عن مثيلاتها فى الاسواق ، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك.

كما وجهت المديرية بالتصدي لظاهرة الباعة الجائلين والأطعمة المكشوفة لخطورتها على صحة المواطنين وخاصة بالمناطق الشعبية والتأكد من حملهم للشهادة الصحية وسلامة المأكولات والمشروبات المعروضة للبيع ، وكذلك المرور على التجار التموينيين للتأكد من الالتزام بفتح محلاتهم والإعلان عن مواعيد العمل وتسليم حصص المقررات التموينية لأصحاب البطاقات التموينية بالأسعار الرسمية.

بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع محطات تعبئة البوتاجاز واستمرار عملية انسياب شحن اسطوانات البوتاجاز بمختلف مستودعات المحافظة ومتابعه عمليات التوزيع وخاصه العبوات المخصصة للاستخدام المنزلي والتأكد من وصول المقرر للمحافظة فى المواعيد وبالنسب المقررة ، والتواجد الدائم بمحطات الشحن والمستودعات بدائرة المحافظة وذلك للإشراف على الشحن والبيع وحل المشكلات أو العقبات التي تعترض عملية الشحن والتوزيع ومنع اى اختناقات تحدث في التوزيع والتنسيق مع شركة بوتاجاسكو للدفع بسيارات مخصصه فى المناطق ذات الطلب الزائد لسد حاجة المستهلكين وبصفه يوميه وعدد مستودعات البوتاجاز 235 مستودع غاز لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلعة الهامة.

ومتابعة الشحن فى محطة مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول وشركة أنابيب البترول لمتابعة الشحن لمحطات تموين السيارات المنتشرة فى جميع أنحاء المحافظة " قطاع عام وخاص واستثماري" مع متابعة وصول الحصص لتلك المحطات لتسجيلها فى سجلات 21 بترول والإشراف على التوزيع وعدد محطات الوقود 261 محطة محروقات ، والعمل على توفير حصص المخابز من السولار اللازم لانتاج الخبز مع توفير أرصدة دائمة لتلك المخابز.

وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية تعمل على فترتين قبل الإفطار وبعد الإفطار ، وذلك لتلقى الشكاوى والعمل على حلها وذلك بتشكيل غرفه عمليات فرعية بكل إدارة تموينية بدائرة المحافظة لمتابعه حالة الأسواق أولا بأول وعرض الموقف واتخاذ مايلزم من إجراءات فى هذا الشأن.

وفى قطاع الأوقاف ، استعدت مديرية الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك وتم تحديد عدد "229" مسجدا للاعتكاف خلال الشهر المبارك ، وإحياء ليالي رمضان عن طريق عمل خطة مشتركة بين الأوقاف والأزهر "الملتقى الفكري" بواقع مسجد من كل إدارة من الإدارات العشرة، وتفعيل دور المدارس العلمية الخمس على مستوى المديرية وذلك بعد صلاة العصر يوميا.

كما تم تنشيط عمل خطة القوافل الدعوية بالسجون بواقع عدد"8" محاضرات خلال الشهر وكذا مراكز الشباب بواقع "20" محاضرة فى الشهر ، وكذا أيضا قوات الأمن بواقع "16" محاضرة بالمحلة وطنطا ، وتفعيل دور المكتبات وفتحها طوال اليوم وعددها "21" مكتبه

أما فى قطاع الكهرباء، استعدت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لاستقبال شهر رمضان المبارك ، حيث تم عمل صيانة شاملة لمعظم المحولات بالمدن والقرى بقطاع كهرباء الغربية وخاصة المحولات التي تتعرض لزيادة الأحمال خلال هذه الفترة .

وقطاع مياه الشرب والصرف الصحى ، استعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى لاستقبال شهر رمضان المبارك ، وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية وغرفه عمليات فرعية بجميع فروع الشركة تعمل على مدار 24 ساعة يوميا والعطلات الرسمية ، كما تم تشكيل فرق طوارىء ميدانية على مدار اليوم بجميع الفروع لسرعة التحرك لمواجهه الأعطال الطارئة وتم وضع خطة التشغيل التى تتلاءم مع ظروف شهر رمضان بجميع المحطات وتخصيص خدمة الخط الساخن لتلقى جميع البلاغات من المواطنين

وفى قطاع التضامن الاجتماعي ، استعدت مديرية التضامن الاجتماعي ، بتكثيف النوبتجيات لمواجهه أى طوارئ خلال شهر رمضان وبدعم الجمعيات الأهلية التي تقوم بأنشطة دينية ورعاية اجتماعية وتقديم مساعدات مالية وعينية لأبناء المحافظة لذوى الظروف الاجتماعية الخاصة .

كما تقوم الجمعيات الأهلية على مستوى المحافظة سواء جمعيات رعاية أو جمعيات تنمية بتوزيع اللحوم والملابس والاغذيه والمساعدات المالية والعينية على الأسر الأكثر وكذلك المطلقات والأرامل واليتامى ، وتقوم إدارة الأسر المنتجة والإدارة العامة للتنمية وشئون المرأة والأندية الاجتماعية والثقافية بالتعاون مع أصحاب المشروعات والمؤسسات والجمعيات لتوريد منتجاتها بأسعار مناسبة تتناسب مع الفئات الأكثر احتياجا .. كما تم التنبيه بتوفير سبل الخدمات المقدمة من المديرية ووحدتها 148 من إعانات ضمانيه ومشروع تكافل وكرامة حيث بلغ المنصرف لحالات تكافل وكرامة على مستوى محافظة الغربية 30 مليون جنيه.

كما سيتم عمل قوافل لتوزيع 1000 كرتونة رمضانية على عدد من قرى ومراكز ومدن المحافظة كمرحلة أولى ، كما سيتم توزيع مواد غذائية وتموينية لمساعدة عدد من الأسر الأشد احتياجا في قرى المحافظة.

وفى قطاع الثقافة ، استعدت مديرية الثقافة لاستقبال شهر رمضان المبارك ، حيث سيتم تنظيم عمل برنامج ثقافي وفني وديني بجميع مواقع ثقافة الغربية بالإضافة إلى برنامج ثقافي لعدد من القري المحرومة من الخدمات الثقافية والفنية بالغربية، وكذا مسابقه لحفظ القرآن الكريم ، كما يتم تنظيم أمسيات دينية وأدبية ببيوت الثقافة بمراكز ومدن المحافظة وتقديم عروض لفرق الفنون الشعبية ، وكذا عمل ورش لتصنيع عدد من الحرف اليدوية بقصور الثقافة بطنطا والمحلة والسنطة.

وفى قطاع الطب البيطري ، استعدت مديرية الطب البيطري لاستقبال شهر رمضان المبارك بزيادة عدد الأطباء وإلغاء جميع الأجازات والراحات لجميع الأطباء العاملين بقطاع المجازر لسرعة إجراء الكشف على المذبوحات ومواجهه الزيادة المتوقعة فى أعداد المذبوحات وقيام إدارة المجازر بالمرور اليومي على المجازر لمتابعة الأعمال وتوفير كافة الوسائل اللازمة لتطهير مجارى الصرف الصحي للمجازر وسرعة التخلص من مخلفات الذبح وتوفير المياه اللازمة والعمل على مراقبه خطوط المياه لعدم انقطاعها.

كما يتم تكثيف الحملات التفتيشية على محلات عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم والأسواق صباحا ومساء لضبط المخالفين بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين ، وتوفير الملابس والزى الرسمي الملائم للأطباء وجميع العاملين بالمجازر من "بالطو - بدل للعمال - بوت برقبة"، لتحقيق اشتراطات الأمان الحيوي وتقليل معامل التلوث والحفاظ على المظهر اللائق وتوفير المادة الملونة اللازمة لختم اللحوم الصالحة للاستهلاك الادمى وتوفير جميع المطهرات وأدوات النظافة اللازمة لجميع المجازر.

وكذلك عمل الصيانة اللازمة للمجازر من ترميمات وتنظيف وأعمال صيانة وسباكة واضاءه وتعاقدات للتخلص السريع من الفرت وذلك لرفع الكفاءة الانتاجيه للمجازر -عمل غرفه عمليات بالمديرية لعمل نوبتجيات على مدار 24 ساعة يوميا لتلقى أي شكاوى من المواطنين ، وتوفير جميع أنواع المطهرات وأدوات النظافة اللازمة لجميع المجازر .

وفى الوحدات المحلية والمرافق العامة ، استعدت الوحدات المحلية بدائرة المحافظة ، بتكثيف العمل بها وإعداد ورديات على مدار 24 ساعة للقيام بأعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات والتعاون مع مديريات الخدمات فى خطط وبرامج عملها طوال الشهر الكريم.

كما تقرر رفع درجة الاستعداد بمرفق الكهرباء وتشكيل فرق إضافية تعمل على مدار 24 ساعة لمواجهه أي أعطال حيث تم عمل صيانة بجميع الأكشاك والمحولات الكهربائية لمواجهه أي أحمال زائدة خلال شهر رمضان وخاصة بالمناطق التي تظهر بها مظاهر الاحتفال بشهر رمضان وإعداد فرق لمواجهة الطوارئ طوال 24 ساعة.

كما تم رفع درجة الاستعداد بمرفقي مياه الشرب والصرف الصحي طوال 24 ساعة وتكثيف ورديات العمل بهذه المرافق لتلقى أيه بلاغات أو شكاوى خاصة بمياه الشرب والصرف الصحي والعمل على حلها فورا.