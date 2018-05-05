تعرف على أماكن معارض بيع سلع أهلا رمضان بمحافظة سوهاج







سوهاج - محمود مقبول

استعدت محافظة سوهاج طبقا لتعليمات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، لشهر رمضان المعظم، وذلك من خلال توفير معارض للسلع اللازمة والضرورية للمواطن خلال هذا الشهر، وقد أعلنت المحافظة عن إقامة 17 معرضا للسلع الغذائية وياميش رمضان بأسعار منخفضة عن الأسواق.

وفيما يلى يقدم "اليوم السابع" أماكن لتلك المعارض التى سوف تنطلق اعتباراً من الغد الأحد، وذلك تسهيلا على جمهور المواطنين فى الوصول إليها بكل مركز على حدا.

1 - ففى مركز ومدينة طما تم تحديد مكان المعرض ليكون بجوار مقر الوحدة المحلية وبشارع المحطة .

2 - ومركز ومدينة المراغة، تم تحديد مكان المعرض ليكون بناحية الكوبرى الجديد من الغرب بالقرب من موقف السيارات .

3 - وبمركز ومدينة جهينة تم تحديد مكان المعرض ليكون بشارع الشهداء بالمدينة .

4 - وبمركز سوهاج تم تحديد مكان المعرض ليكون بقرية جزيرة شندويل.

5 - وفى مركز ومدينة البلينا تم تحديد مكان المعرض ليكون بجوار المركز الحضرى الطبى .

6 - وفى مدينة جرجا تم تحديد مكان المعرض ليكون بجوار الإدارة التعليمية.

7 - وبمركز ومدينة المنشاة تم تحديد المعرض ليكون بناحية الشارع الجديد عبد المنعم رياض .

8 - وبمركز ومدينة أخميم تم تحديد مكان المعرض ليكون أمام الوحدة المحلية.

9 – وبمركز ومدينة دار السلام تم تحديد مكان المعرض ليكون بجوار موقف الأتوبيس.

10 - وبحى الكوثر تم تحديد مكان المعرض ليكون بمنطقة أبراج الأوقاف.

11 - وبمركز ومدينة ساقلتة تم تحديد المعرض ليكون بناحية شارع الجلاء.

12 - وبحى شرق سوهاج تم تحديد مكان المعرض ليكون بمدينة ناصر.

13 - وبحى غرب سوهاج تم تحديد مكان المعرض ليكون بميدان العروبة.

كما ستقوم الغرفة التجارية، بإقامة 3 معارض بميدان العارف بمدينة سوهاج، وبدار السلام جنوب شرقى المحافظة، والمنشأة، والبلينا جنوب المحافظة.