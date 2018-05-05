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السبت، 05 مايو 2018 06:26 م
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تحرير 357 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات خلال حملة بمطروح

السبت، 05 مايو 2018 06:02 م
تحرير 357 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات خلال حملة بمطروح مخالفات مرورية - أرشيفية


مطروح _ حسن مشالي
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 357 مخالفة مرورية وتحصيل 4 آلاف و200 جنيه غرامات فورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 46 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم أخذ عينات عشوائية من15 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 2 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة.


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