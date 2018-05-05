تحرير 202 مخالفة تموينية فى دمياط خلال النصف الأخير من أبريل







دمياط معتز الشربينى

أعلنت مديرية التموين فى محافظة دمياط ،عن رصد عدد المخالفات، في الفترة من 16 الي 30 أبريل 2018 ،حيث تم تحرير 55 محضرا للمخابز المخالفة لعدم التزامهم بالمواصفات والموازين المقررة، وبالمتابعة الميدانية على الأسواق تم تحرير 140 محضرا مخالفات شاملين بيع بأزيد من الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، وبالنسبة للمواد البترولية تم تحرير 7 محضرا.

وأكدت مديرية تموين دمياط فى بيان انها لا تدخر جهدا فى العمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ،وتسهيل أى اجراءات ومتابعة الأسواق ومراقبة الأسعار، والعمل على الحد من أى زيادة فى الأسعار، مع استمرار متابعة محطات تعبئة البوتجاز للتأكد من وزن الأسطوانة وعدم المخالفة.