video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 05 مايو 2018 07:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 1336 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

السبت، 05 مايو 2018 07:00 م
تحرير 1336 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية مخالفات مرورية -أرشيفية


الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة المرور، حملة تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة  المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1336 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 343 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125"، و39 مخالفة إزالة ملصقات، و63 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز18 سيارة و140 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و53  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وسحب 41 رخصة لعدم الصلاحية الفنية، و58 رخصة لمخالفة البيئة، و94 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار"، وسحب 48 رخصة لمخالفة خط السير، و51 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و66 مخالفة عدم صلاحية الأنوار، وسحب 112 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 45 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و 64 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"، و52 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و49 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جنايات الإسماعيلية تستكمل غدا محاكمة 89 إخوانيا بقضية الخلايا العنقودية

امن الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

حملة مرورية

مرور الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
عودة الدراسة بجميع كليات جامعة العريش بعد توقفها خلال الفترة الماضية

عودة الدراسة بجميع كليات جامعة العريش بعد توقفها خلال الفترة الماضية

التخطيط: إنشاء 5 آلاف مصنع و100 ألف مشروع متوسط توفر 450 ألف وظيفة

التخطيط: إنشاء 5 آلاف مصنع و100 ألف مشروع متوسط توفر 450 ألف وظيفة

"خد بالك من أشعة الشمس".. الالتهابات وحمو النيل وتغير لون الشعر وتساقطه أبرز الأضرار.. وهذه الطرق الآمنة للخروج فى الصباح للاستفادة منها وسبل الوقاية منها وقت الظهيرة.. و3 عصاير مهمة لحمايتك

"خد بالك من أشعة الشمس".. الالتهابات وحمو النيل وتغير لون الشعر وتساقطه أبرز الأضرار.. وهذه الطرق الآمنة للخروج فى الصباح للاستفادة منها وسبل الوقاية منها وقت الظهيرة.. و3 عصاير مهمة لحمايتك

رقاب المرتشين تحت مقصلة الرقابة الإدارية.. ضبط 4 مسئولين بوزارة المالية متلبسين بتقاضى رشوة.. إحباط محاولة سرقة 800 ألف جنيه من حساب مؤسسة خيرية.. وسقوط مدير بنك سابق برشوة 1.3 مليون جنيه لتسهيل قروض

رقاب المرتشين تحت مقصلة الرقابة الإدارية.. ضبط 4 مسئولين بوزارة المالية متلبسين بتقاضى رشوة.. إحباط محاولة سرقة 800 ألف جنيه من حساب مؤسسة خيرية.. وسقوط مدير بنك سابق برشوة 1.3 مليون جنيه لتسهيل قروض

تريزيجيه يسجل ويصنع هدفين فى شوط قاسم باشا وطرابزون

تريزيجيه يسجل ويصنع هدفين فى شوط قاسم باشا وطرابزون

محمد صلاح ينافس دى بروين وهارى كين على جائزة لاعب الموسم بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح ينافس دى بروين وهارى كين على جائزة لاعب الموسم بالدورى الإنجليزى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة