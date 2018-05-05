تحرير 1336 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة المرور، حملة تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1336 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 343 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125"، و39 مخالفة إزالة ملصقات، و63 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز18 سيارة و140 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و53 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وسحب 41 رخصة لعدم الصلاحية الفنية، و58 رخصة لمخالفة البيئة، و94 مخالفة تجاوز سرعة "رادار"، وسحب 48 رخصة لمخالفة خط السير، و51 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و66 مخالفة عدم صلاحية الأنوار، وسحب 112 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 45 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و 64 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"، و52 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و49 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.