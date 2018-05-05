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"بيطرى بورسعيد" : طوارئ بالمجازر وتشديد الرقابة على الأسواق إستعدادا لرمضان

السبت، 05 مايو 2018 02:00 ص
"بيطرى بورسعيد" : طوارئ بالمجازر وتشديد الرقابة على الأسواق إستعدادا لرمضان الدكتور عاطف عيسى وكيل بيطرى بورسعيد


بورسعيد – محمد فرج
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أكد الدكتور عاطف عيسى وكيل وزارة مديرية الطب البيطرى ببورسعيد، خلال تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أنه  تم رفع حالة الطوارئ بالمجازر وإلغاء الراحات والإجازات للأطباء لتشديد الرقابة البيطرية على الأسواق بالتنسق مع قسم شرطة مباحث التموين لتأمين الحملات للتأكد من سلامة اللحوم المطروحة إستعدادا لشهر رمضان . 

وقال عيسى إن الحملات والمتابعات مستمرة خلال فترة ماقبل شهر رمضان على مصانع الإنتاج والثلاجات والفنادق والمستشفيات وسجن بورسعيد ومحلات الجزارة  للتأكد من الأختام على المذبوحات وسلامة المعروض من اللحوم وضمان صلاحيتها للإستهلاك الأدمى من عدمه. 

وأضاف أن هناك  حملات  موسعة على محلات بيع الدواجن وأخرى على المزارع جنوب وغرب بورسعيد لسحب عينات ماقبل تسوق المنتج بالأسواق وإرسالها لمعهد بحوث صحة الحيوان بمدينة جمصة أوبمحافظة الإسماعيلية  للتأكد من سلامتها حتى يتسنى  لأصحاب المزارع  الحصول على تصاريح لطرحها بالأسواق حفاظا على سلامة المواطنين .


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