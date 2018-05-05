بعد قرار ترشحه للانتخابات بالعراق.. راشق جورج بوش بالحذاء: أمريكا تدعم داعش







(أ ف ب)

قرر الصحفى العراقى منتظر الزيدي، الذى اشتهر فى أنحاء العالم بعدما رشق الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش بحذائه، الترشح إلى الانتخابات التشريعية المقررة فى 12 مايو الحالي، لـ"يقضى على السياسيين الفاسدين"، بحسب قوله.

وقال الزيدي، المرشح على لائحة "سائرون" التى تجمع الزعيم الشيعى مقتدى الصدر والحزب الشيوعى العراقى: "أطمح إلى أن أزج بكل السياسين اللصوص بالسجون، وأجعلهم يندبون حظهم، وأجردهم من كل أموالهم".

واضاف الزيدى: "لست نادما على رشق بوش بالحذاء. على العكس، أشعر بالندم لأنه لم يكن لدى سوى زوج واحد فى ذلك الوقت".

ولفت الزيدى إلى أنه اختار لائحة "سائرون" لأنها "مستقلة، وستكسر طوق الطائفية".

واعتبر الصحفى العراقى، أن "الولايات المتحدة هى التى دعمت داعش، فكيف يمكن القول إنها تريد التخلص منه؟".