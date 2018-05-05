video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 05 مايو 2018 06:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بدء تشغيل وحدة الغسيل الكلوى بحميات المنصورة لمرضى " الإيدز"

السبت، 05 مايو 2018 06:19 م
بدء تشغيل وحدة الغسيل الكلوى بحميات المنصورة لمرضى " الإيدز" وحدة الغسيل الكلوى


الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، بدء تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الحميات بالمنصورة ،وتخصيصها لمرضى نقص المناعة المكتسبة ( Hiv )، موضحاً أن الوحدة تعد الأولى من نوعها بمستشفيات المحافظة ،حيث لم لتكن موجوده من قبل.

جاءت تصريحات المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، مطالباً موافقه محافظ الدقهلية، بدء العمل في تشغيل الوحدة المشار اليها بعد الانتهاء من تجهيزها لتقديم خدمه الغسيل الكلوي لهؤلاء المرضى.

ووافق محافظ الدقهلية، فعلياً على بدء العمل لتشغيل الوحدة المذكورة لتقديم خدماتها للمرضى، موجهاً وكيل وزارة الصحة، بضرورة اتخاذ كافه الاجراءات القانونية والمالية والإدارية والفنية لممارسه عمل الوحدة واستقبال الحالات بها لتقديم الغسيل الكلوي لهم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة،أنه لم يكن متوفرا من قبل بالمحافظة تماما أي ماكينات أو أي وحدات غسيل كلوي، تقدم خدمة الغسيل الكلوي لمرضي نقص المناعة المكتسبة.

وأضاف مكي، أنه تم الانتهاء من تجهيز قاعة بكافة التشطيبات والتجهيزات اللازمة بمستشفي حميات المنصورة، توفير ماكينة غسيل كلوي تخصص لمرضي نقص المناعة المكتسبة فقط، توفير محطة معالجة مياه صغيرة متنقله مخصصة للوحدة، موضحاً إلحاق الوحدة مالياً وفنياً وإدارياً بوحدة الكلي بمستشفي المنصورة العام الجديد، حيث هي اقرب وحدة غسيل كلوي تتوفر بها القوة البشرية والادارية، لانتظام التشغيل وتم امدادها بالقوة البشرية اللازمة والمدربة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد امتحانات النقل بإدارة شرق المنصورة

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

وحدة غسيل كلوي لمرضي الايدز




لا تفوتك
التخطيط: إنشاء 5 آلاف مصنع و100 ألف مشروع متوسط توفر 450 ألف وظيفة

التخطيط: إنشاء 5 آلاف مصنع و100 ألف مشروع متوسط توفر 450 ألف وظيفة

انطلاق معارض السلع الغذائية بالجيزة.. واللحوم المستوردة بـ60 جنيه للكيلو

انطلاق معارض السلع الغذائية بالجيزة.. واللحوم المستوردة بـ60 جنيه للكيلو

"خد بالك من أشعة الشمس".. الالتهابات وحمو النيل وتغير لون الشعر وتساقطه أبرز الأضرار.. وهذه الطرق الآمنة للخروج فى الصباح للاستفادة منها وسبل الوقاية منها وقت الظهيرة.. و3 عصاير مهمة لحمايتك

"خد بالك من أشعة الشمس".. الالتهابات وحمو النيل وتغير لون الشعر وتساقطه أبرز الأضرار.. وهذه الطرق الآمنة للخروج فى الصباح للاستفادة منها وسبل الوقاية منها وقت الظهيرة.. و3 عصاير مهمة لحمايتك

رقاب المرتشين تحت مقصلة الرقابة الإدارية.. ضبط 4 مسئولين بوزارة المالية متلبسين بتقاضى رشوة.. إحباط محاولة سرقة 800 ألف جنيه من حساب مؤسسة خيرية.. وسقوط مدير بنك سابق برشوة 1.3 مليون جنيه لتسهيل قروض

رقاب المرتشين تحت مقصلة الرقابة الإدارية.. ضبط 4 مسئولين بوزارة المالية متلبسين بتقاضى رشوة.. إحباط محاولة سرقة 800 ألف جنيه من حساب مؤسسة خيرية.. وسقوط مدير بنك سابق برشوة 1.3 مليون جنيه لتسهيل قروض

محمد صلاح ينافس دى بروين وهارى كين على جائزة لاعب الموسم بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح ينافس دى بروين وهارى كين على جائزة لاعب الموسم بالدورى الإنجليزى

هاربون من جحيم الإخوان.. 11 موظفا بقناة أيمن نور يطلبون السماح بالرجوع لمصر

هاربون من جحيم الإخوان.. 11 موظفا بقناة أيمن نور يطلبون السماح بالرجوع لمصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة