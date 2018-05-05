بدء تشغيل وحدة الغسيل الكلوى بحميات المنصورة لمرضى " الإيدز"







الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، بدء تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الحميات بالمنصورة ،وتخصيصها لمرضى نقص المناعة المكتسبة ( Hiv )، موضحاً أن الوحدة تعد الأولى من نوعها بمستشفيات المحافظة ،حيث لم لتكن موجوده من قبل.

جاءت تصريحات المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، مطالباً موافقه محافظ الدقهلية، بدء العمل في تشغيل الوحدة المشار اليها بعد الانتهاء من تجهيزها لتقديم خدمه الغسيل الكلوي لهؤلاء المرضى.

ووافق محافظ الدقهلية، فعلياً على بدء العمل لتشغيل الوحدة المذكورة لتقديم خدماتها للمرضى، موجهاً وكيل وزارة الصحة، بضرورة اتخاذ كافه الاجراءات القانونية والمالية والإدارية والفنية لممارسه عمل الوحدة واستقبال الحالات بها لتقديم الغسيل الكلوي لهم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة،أنه لم يكن متوفرا من قبل بالمحافظة تماما أي ماكينات أو أي وحدات غسيل كلوي، تقدم خدمة الغسيل الكلوي لمرضي نقص المناعة المكتسبة.

وأضاف مكي، أنه تم الانتهاء من تجهيز قاعة بكافة التشطيبات والتجهيزات اللازمة بمستشفي حميات المنصورة، توفير ماكينة غسيل كلوي تخصص لمرضي نقص المناعة المكتسبة فقط، توفير محطة معالجة مياه صغيرة متنقله مخصصة للوحدة، موضحاً إلحاق الوحدة مالياً وفنياً وإدارياً بوحدة الكلي بمستشفي المنصورة العام الجديد، حيث هي اقرب وحدة غسيل كلوي تتوفر بها القوة البشرية والادارية، لانتظام التشغيل وتم امدادها بالقوة البشرية اللازمة والمدربة.