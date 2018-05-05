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انهيار جزئى بعقار آيل للسقوط بقرية منية بدمياط

السبت، 05 مايو 2018 02:13 م
انهيار جزئى بعقار آيل للسقوط بقرية منية بدمياط انهيار عقار - أرشيفية


دمياط - معتز الشربينى
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تلقى رجال الحماية المدنية بدمياط، بلاغا من أهالى قرية منية دمياط، بوقوع انهيار جزئى فى عقار آيل للسقوط.

وانتقل رجال الحماية المدنية، بإشراف العميد محمد صبحى مدير الإدارة إلى قرية منية دمياط، مكان الانهيار الجزئى للعقار، وتم فرض كردون أمنى حول العقار، حيث تبين أنه ملك ورثة عبد الحميد السيد مقلد، مكون من 4 أدوار، وصادر له قرار إزالة منذ عام 2005، وتبين وجود إنهيار جزئى فى بلكونات الدورين الثالث والرابع، ولم يسفر الانهيار عن وقوع أية خسائر بشرية، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط لفحص العقار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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