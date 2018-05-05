video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 05 مايو 2018 03:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق مؤتمر حول المرأة والسلام والأمن بالمعهد السويدى بالإسكندرية

السبت، 05 مايو 2018 02:45 م
انطلاق مؤتمر حول المرأة والسلام والأمن بالمعهد السويدى بالإسكندرية المعهد السويدى بالإسكندرية - أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

انطلقت بالمعهد السويدى بالإسكندرية، اليوم السبت، فعاليات مؤتمر "المرأة والسلام والأمن"، بمشاركة إحدى المنظمات السويدية، وخبراء دوليين وحضور 30 سيدة من 10 دول، هى ليبيا والعراق وتونس والأردن ولبنان وفلسطين واليمن وسوريا ومصر والسويد.

وتستمر فعاليات المؤتمر لمدة يومين، وبحضور مشاركين يمثلون القيادات الشابة والخبراء، ويهدف لتمكين مزيد من النساء، خاصة الشابات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المشاركة النشطة فى الوساطة فى أعمال السلام والأمن.

ويُعقد المؤتمر فى مقر المعهد السويدى بالإسكندرية، ويتضمن ورش عمل لتبادل الخبرات من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومحاضرة عن "دمج المرأة فى الوساطة"، و"أدوات تمكين المرأة للعمل فى مجال السلام والأمن"، كما يشمل التدريب على إعادة قراءة الدستور، بإشراف متخصصين قانونيين وأكاديميين وقادة سياسيين وممثلين عن المجتمع المدنى.

يذكر أن منظمة Operation 1325 Stockholm المشاركة للمعهد السويدى فى تنظيم المؤتمر، هى منظمة مجتمع مدنى سويدية، تعمل بالشراكة مع منظمات النساء والسلام حول العالم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المعهد السويدى ينظم مؤتمرا حول المرأة والسلام والأمن 5 مايو المقبل

الاسكندرية

المراة والسلام والامن

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار محافظة الاسكندرية

المعهد السويدى بالاسكندرية




لا تفوتك
فيديو وصور.. "اليوم السابع" يشارك فى انطلاق أول رحلة قطار شحن من الصين لإيطاليا

فيديو وصور.. "اليوم السابع" يشارك فى انطلاق أول رحلة قطار شحن من الصين لإيطاليا

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الفلبين

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الفلبين

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: لن نسمح لغير أئمتنا بتنظيم الاعتكاف وساحات العيد .. ننظم 22 ألف ملتقى ثقافى وفكرى فى رمضان.. ولن نترك ساحة الدعوة خالية لأحد.. وخاطرة التراويح لن تزيد عن 7 دقائق

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: لن نسمح لغير أئمتنا بتنظيم الاعتكاف وساحات العيد .. ننظم 22 ألف ملتقى ثقافى وفكرى فى رمضان.. ولن نترك ساحة الدعوة خالية لأحد.. وخاطرة التراويح لن تزيد عن 7 دقائق

زيدان "بين نارين" قبل كلاسيكو إسبانيا.. مدرب ريال مدريد يدرس إراحة النجوم خشية "لعنة الإصابات".. كريستيانو رونالدو ومودريتش أبرز المرشحين للغياب.. والجماهير تخشى فضيحة جديدة أمام برشلونة بعد ثلاثية الدور الأول

زيدان "بين نارين" قبل كلاسيكو إسبانيا.. مدرب ريال مدريد يدرس إراحة النجوم خشية "لعنة الإصابات".. كريستيانو رونالدو ومودريتش أبرز المرشحين للغياب.. والجماهير تخشى فضيحة جديدة أمام برشلونة بعد ثلاثية الدور الأول

مرتضى منصور: سيتم محاسبة اللجنة المالية على توقيعاتها وهنرجع كل مليم اتصرف

مرتضى منصور: سيتم محاسبة اللجنة المالية على توقيعاتها وهنرجع كل مليم اتصرف

الوان أزيائك بتقول إيه عن شخصيتك؟ .الأسود حاسس بالأمان والوردى محتاج عاطفة

الوان أزيائك بتقول إيه عن شخصيتك؟ .الأسود حاسس بالأمان والوردى محتاج عاطفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة