انطلاق مؤتمر حول المرأة والسلام والأمن بالمعهد السويدى بالإسكندرية

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انطلقت بالمعهد السويدى بالإسكندرية، اليوم السبت، فعاليات مؤتمر "المرأة والسلام والأمن"، بمشاركة إحدى المنظمات السويدية، وخبراء دوليين وحضور 30 سيدة من 10 دول، هى ليبيا والعراق وتونس والأردن ولبنان وفلسطين واليمن وسوريا ومصر والسويد.

وتستمر فعاليات المؤتمر لمدة يومين، وبحضور مشاركين يمثلون القيادات الشابة والخبراء، ويهدف لتمكين مزيد من النساء، خاصة الشابات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المشاركة النشطة فى الوساطة فى أعمال السلام والأمن.

ويُعقد المؤتمر فى مقر المعهد السويدى بالإسكندرية، ويتضمن ورش عمل لتبادل الخبرات من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومحاضرة عن "دمج المرأة فى الوساطة"، و"أدوات تمكين المرأة للعمل فى مجال السلام والأمن"، كما يشمل التدريب على إعادة قراءة الدستور، بإشراف متخصصين قانونيين وأكاديميين وقادة سياسيين وممثلين عن المجتمع المدنى.

يذكر أن منظمة Operation 1325 Stockholm المشاركة للمعهد السويدى فى تنظيم المؤتمر، هى منظمة مجتمع مدنى سويدية، تعمل بالشراكة مع منظمات النساء والسلام حول العالم.