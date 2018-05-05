اليونان تعرب عن قلقها بخصوص قانون جديد للملكية فى سوريا







أثينا أ ش أ

أعرب وزير الخارجية اليونانى نيكوس كوتزياس، عن مخاوف من أن يؤدى قانون جديد متعلق بالأملاك فى سوريا، إلى اجبار اللاجئين على العودة إلى سوريا للاحتفاظ بأملاكهم هناك.

ونقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية عن كوتزياس، قوله أن هذا القانون لا يؤمن ممتلكات ملايين السوريين النازحين حالياً خارج البلاد.

وذكرت الشبكة أن هذا القانون ، الذى أعلن عنه الشهر الماضى ، يعطى أصحاب الأملاك فى بعض المناطق بسوريا مهلة لمدة شهر لتقديم ما يثبت ملكياتهم وإلا يتم مصادرة أملاكهم، واشارت إلى أن كوتزياس أدلى بتلك التصريحات خلال اجتماع بمدينة سلانيك باليونان، يذكر أن آلاف اللاجئين السوريين طلبوا اللجوء فى اليونان.