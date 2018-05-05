اليوم.. 183 ألف طالب يؤدون امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائى بسوهاج







سوهاج – عمرو خلف

تبدأ اليوم السبت امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية الصفين الخامس والسادس الابتدائى بمحافظة سوهاج "الفصل الدراسى الثانى" حيث يؤدى 183105 طالبا وطالبة الامتحانات فى 11 إدارة تعليمية وتنتهى يوم 9 مايو الجارى.

ومن جانبه قال عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع "، أن جميع المدارس استعدت للامتحانات، وتم تجهيز اللجان بجميع مراكز المحافظة مؤكدا على استعداد جميع المدارس اليوم لبدء الامتحانات والتى تنتهى يوم 9 مايو الجارى مشيرا الى أن نتيجة الصف السادس الابتدائى سوف يتم تصحيحها فى المدارس بعد الغاء الشهادة الابتدائية واعتبارها سنة نقل.