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اليوم.. عمدة مدينة هيفيز المجرية يزور حمام موسى بطور سيناء

السبت، 05 مايو 2018 08:31 ص
اليوم.. عمدة مدينة هيفيز المجرية يزور حمام موسى بطور سيناء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعمدة مدينة هيفيز المجرية جابور بوب


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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يزور عمدة مدينة هيفيز المجرية جابور بوب ونائبه جوزيف جانوز وسفير المجر الدكتور بيتر كيفك والوفد المرافق لهم اليوم السبت، منطقة حمام موسى بالعاصمة طور سيناء بدعوة من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء للاستفادة من خبراتهم في مجال الاستثمار والسياحة العلاجية

يشار إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وقع مع باب جابور محافظ مدينة هيفيز المجرية اتفاقية توأمة بين مدينة شرم الشيخ وهيفيز في أكتوبر 2013، والتي تهدف إلى دعم التعاون وتبادل الخبرات  في المجال السياحي والسياحة العلاجية وأيضا الاقتصادي والثقافي والرياضي، خلال زيارة محافظ جنوب سيناء للمجر برفقة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين وأصحاب بعض المنتجعات السياحية.


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