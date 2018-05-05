اليوم.. عمدة مدينة هيفيز المجرية يزور حمام موسى بطور سيناء

اليوم.. عمدة مدينة هيفيز المجرية يزور حمام موسى بطور سيناءالسبت، 05 مايو 2018 08:31 ص
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعمدة مدينة هيفيز المجرية جابور بوب
إضافة تعليق
يزور عمدة مدينة هيفيز المجرية جابور بوب ونائبه جوزيف جانوز وسفير المجر الدكتور بيتر كيفك والوفد المرافق لهم اليوم السبت، منطقة حمام موسى بالعاصمة طور سيناء بدعوة من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء للاستفادة من خبراتهم في مجال الاستثمار والسياحة العلاجية
يشار إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وقع مع باب جابور محافظ مدينة هيفيز المجرية اتفاقية توأمة بين مدينة شرم الشيخ وهيفيز في أكتوبر 2013، والتي تهدف إلى دعم التعاون وتبادل الخبرات في المجال السياحي والسياحة العلاجية وأيضا الاقتصادي والثقافي والرياضي، خلال زيارة محافظ جنوب سيناء للمجر برفقة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين وأصحاب بعض المنتجعات السياحية.
إضافة تعليق
الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة