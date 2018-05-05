اليوم.. افتتاح معرض منتجات جامعة بنها







القليوبية نيفين طه

يفتتح الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعه بنها، يرافقه اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبيه وعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة القليوبية، ونائبا رئيس الجامعه وعدد من عمداء وأساتذة الكليات وعدد كبير من الطلاب، اليوم السبت معرض منتجات الجامعه الذي يهدف إلى توفير منتجات الجامعه التي تحتاجها الأسر المصريه خلال شهر رمضان المعظم بالاضافه إلى مجموعه من الفوانيس والمشغولات الفنيه والمصنوعات الجلديه والمفروشات التى تنتجها كليات الجامعه.

ويهدف المعرض الذي يقام على مدى 5 أيام بجمعيه الشبان المسلمين بمدينه بنها للمره الثانيه خلال فتره قصيره، إلى تقديم منتجات متنوعه عالية الجوده وبأسعار مدعومه من الجامعه، ووفقاً لرؤية رئيس الجامعه، فأن الهدف من إقامه هذا المعرض مد جسور التواصل بين الجامعه والمواطنين وتقديم سلع يحتاجونها في ظل إرتفاع الأسعار الناجم عن جشع بعض التجار.