المعارضة الموريتانية تتظاهر احتجاجا على عدم إشراكها فى تشكيل لجنة الانتخابات







نواكشوط(أ ش أ)

قرر ائتلاف المنتدى الموريتانى المعارض تنظيم مسيرة جماهيرية فى الثالث عشر من شهر مايو الجارى احتجاجا على عدم اشراك المعارضة فى تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات.

وقال المنتدى - الذى يضم أبرز أحزاب المعارضة فى موريتانيا فى بيان نشر فى نواكشوط اليوم السبت، أن التظاهرة السلمية بدأ الإعداد لها وستكون رفضا لعدم اشراكها فى التحضير للانتخابات البرلمانية والبلدية وانتخابات المجالس الاقليمية المقررة هذا العام.

واتهم البيان الحكومة بالعمل على تنظيم انتخابات أحادية تتحكم فيها إدارة منحازة.

ورغم نيتها التظاهر، قررت المعارضة الموريتانية المشاركة فى الانتخابات بعد غياب دام تسع سنوات عن البرلمان والمجالس البلدية وقبيل سنة من الانتخابات الرئاسية .