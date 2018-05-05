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المركز الروسى للمصالحة: خروج 1300 مسلح من جنوبى دمشق عبر ممر بـ "بيت سحم"

السبت، 05 مايو 2018 01:12 ص
المركز الروسى للمصالحة: خروج 1300 مسلح من جنوبى دمشق عبر ممر بـ "بيت سحم" إجلاء سوريون _ صورة أرشيفية


دمشق أ ش أ
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أعلن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، أن أكثر من 1300 من المسلحين مع أفراد عائلاتهم خرجوا من بلدات جنوبى دمشق عبر ممر إنسانى بالقرب من بيت سحم، لنقلهم باتجاه حلب.

وقال رئيس المركز اللواء يورى يفتوشينكو، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الجمعة، "إن مركز المصالحة ووحدات الشرطة العسكرية الروسية تواصل لليوم الثانى على التوالى تأمين خروج المسلحين من بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم عبر الممر الإنسانى وخلال الـ 24 ساعة الأخيرة خرج عبره 1348 من المسلحين وأفراد عائلاتهم.

وفى سياق متصل ، أشار المركز إلى وقوع انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار فى محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة ودمشق ودرعا، وقصف المسلحون من منطقة الحجر الأسود بالهاون أحياء التضامن والقزاز وبرزة فى دمشق، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

وأوضح أن عدد السكان المدنيين الذين عادوا إلى منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق 63 ألفا و983 شخصا، بعد عودة 126 شخصا خلال اليوم الأخيرين، كما عاد 146 نازحا إلى منازلهم فى محافظة حمص.ش

 


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