القوات العراقية تعثر على مخابئ للمتفجرات فى الأنبار ونينوى







بغداد (أ ش أ)

عثرت القوات الأمنية العراقية، اليوم السبت، على مخابئ للعبوات الناسفة وقذائف الهاون فى محافظتى الأنبار ونينوى.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العراقى العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن قوة من قيادة عمليات الجزيرة فى الأنبار عثرت على مخبأ يحتوى على 7 صواريخ "كاتيوشا" و5 قذائف هاون متعددة المعايير محلية الصنع، و5 منصات إطلاق صواريخ فى منطقة "الجبيرية"، كما تعاملت قوة أخرى مع 7 عبوات ناسفة محلية الصنع وعبوتين تحتويان على مادة الـC4، ورمانة قاذفة فى منطقة (جبة).

وفى السياق ذاته، عثرت القوات العراقية فى قيادة عمليات نينوى على 30 عبوة ناسفة محلية الصنع و21 مسطرة تفجير خلال عمليات تفتيش داخل قرية (شندوخة) التابعة لناحية زمار، فى حين عثرت على 23 قذيفة هاون مختلفة وصاروخ محلى الصنع، وآخر (كاتيوشا) و8 عبوات ناسفة فى المناطق المحيطة بقرية العاشق.