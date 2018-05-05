القبض على 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور من ضبط 6 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطي المخدرات، بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد قيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية، أسفرت عن ضبط 6 حالات ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

و هم " أحمد.ص.ع"29 عاما مقيم منيا القمح شرقية و"حامد.ص.م"33 عاما مقيم دائرة مركز الاسماعيلية و"محمد.م.م"40 عاما مقيم ابوحماد شرقية و"محمد.ا.ع"32 عاما مقيم فاقوس شرقية و"احمد.م.ع"35 عاما مقيم ابوحماد شرقية و"احمد.م.ر"31 عاما مقيم نفس العنوان.

تم التحفظ على السائقين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.