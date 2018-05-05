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القبض على 5 إرهابيين مطلوبين للقضاء فى الموصل بالعراق

السبت، 05 مايو 2018 03:59 م
القبض على 5 إرهابيين مطلوبين للقضاء فى الموصل بالعراق الشرطة العراقية


بغداد (أ ش أ)
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ألقت القوات العراقية القبض على 5 إرهابيين مطلوبين للقضاء فى مدينة الموصل.

وقال قائد شرطة نينوى العميد الركن حمد الجبورى - فى تصريح أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقى - إنه تم القبض على أحد عناصر داعش المطلوبين للقضاء والصادر بحقه مذكرة قبض وفق المادة (4 / 1) إرهاب، فى منطقة سوق حى سومر فى الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وأضاف الجبورى أنه تم القبض على 4 عناصر من داعش الإرهابية والمطلوبين قضائيا بعدة جرائم جنائية والصادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة (4 \ 1) إرهاب، فى منطقة بادوش وقريتى البغلة وتل خيمة غرب مدينة الموصل.

 


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