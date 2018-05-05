القبض على 5 إرهابيين مطلوبين للقضاء فى الموصل بالعراق







بغداد (أ ش أ)

ألقت القوات العراقية القبض على 5 إرهابيين مطلوبين للقضاء فى مدينة الموصل.

وقال قائد شرطة نينوى العميد الركن حمد الجبورى - فى تصريح أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقى - إنه تم القبض على أحد عناصر داعش المطلوبين للقضاء والصادر بحقه مذكرة قبض وفق المادة (4 / 1) إرهاب، فى منطقة سوق حى سومر فى الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وأضاف الجبورى أنه تم القبض على 4 عناصر من داعش الإرهابية والمطلوبين قضائيا بعدة جرائم جنائية والصادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة (4 \ 1) إرهاب، فى منطقة بادوش وقريتى البغلة وتل خيمة غرب مدينة الموصل.