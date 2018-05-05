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الفرنسية: السودان يشهد ارتفاعا كبيرا فى سعر المحروقات جراء نقص فى الإمداد

السبت، 05 مايو 2018 03:48 م
الفرنسية: السودان يشهد ارتفاعا كبيرا فى سعر المحروقات جراء نقص فى الإمداد السودان -أرشيفية


(أ ف ب)
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ارتفعت السبت أسعار المحروقات بالسوق السوداء فى مدن سودانية عدة جراء نقص فى الديزل والبنزين ما أجبر المواطنين على الانتظار فى صفوف لساعات خارج محطات الوقود، وبدأ النقص فى الوقود مطلع  أبريل وتركز يومها فى العاصمة الخرطوم مع تصريحات للمسؤولين بقرب انتهاء الازمة.

وتسبب هذا النقص بزيادة سعر البنزين بالسوق السوداء بمعدل خمسة اضعاف بحيث بلغ 150 جنيها سودانيا مقارنة بـ27 جنيها هو السعر الرسمى فى محطات الوقود بالعاصمة.

وقال السودانى محمد عباس لفرانس برس فى الخرطوم "اشتريت الجالون بسعر مرتفع من السوق السوداء واشتريته من شخص ملأ خزان سيارته بعدما قضى الليل بطوله فى محطة الوقود".

وأكد مواطن آخر لفرانس برس لم يشأ كشف هويته أنه مكث طوال الليل فى المحطة وقال "يوم الجمعة انتظرت بسيارتى فى محطة الوقود من الحادية عشرة مساء حتى السابعة صباحا".

وتتسلم غالبية المحطات حصصا من البنزين والديزل اقل من تلك التى تعودت تسلمها ،واشتكى مزارعون من انهم لا يستطيعون نقل إنتاجهم إلى الأسواق فى وقت تقف عشرات الشاحنات على جانبى الطرق فى الخرطوم .

وقال على خضر المزارع بولاية الجزيرة "محصولى من الطماطم تلف منذ أسبوع لا أستطيع نقل محصولى إلى السوق الرئيسية لأن ليس هناك سيارات".

ويؤكد مسؤولون حكوميون أن الأزمة ستحل قريبا عازين إياها إلى تأخر فى صيانة مصفاة النفط الرئيسية بالبلاد الواقعة شمال الخرطوم ،كما أن النقص فى العملات الأجنبية زاد من حدة الأزمة.

وقال سعد الدين بشرى وزير الدولة بوزارة النفط هذا الأسبوع متحدثا فى البرلمان "هناك ناقلات نفط تنتظر فى بورت سودان لتفرغ حمولتها لكن هناك تاخير فى الدفع لها".

 

 


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