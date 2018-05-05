العثور على دانة مدفع من مخلفات الحروب فى القنطرة غرب بالإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

عثر أحد المواطنين على دانة مدفع من مخلفات الحروب أثناء عمله بأرضه الزراعية بمنطقة الحرش التابعة لقرية البياضية دائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد إبراهيم صدقى مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بتلقيه بلاغ من أحد المواطنين بالعثور على دانة مدفع من مخلفات الحروب أثناء عمله بأرضه الزراعية بمنطقة الحرش بقرية البياضية دائرة المركز.

على الفور انتقل خبراء المفرقعات والحماية المدنية وتم فرض كوردون أمنى حول الدانة، وبفحصها تبين أنها أسطوانية الشكل طولها حوالى 60 سم من مخلفات الحروب ويكسوها الصدأ.

تم تأمين الدانة بمعرفة خبراء المفرقعات واستدعاء سرية الإزالة بالقوات المسلحة للتعامل معها التى حضرت إلى مكان البلاغ وتم نقلها إلى مكان أمن والتعامل معها.