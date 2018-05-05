العثور على جثة طفلة محروقة بمركز أبنوب وجار ضبط مرتكب الواقعة

عثر أهالى قرية المعابدة بأسيوط على جثة طفلة محروقة بأحد الأفران بمنزل بجوار منزلها، وتم التحفظ على جثتها وجار ضبط الجانى.

كان اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد بورود بلاغ للمقدم عبد المجيد مختار رئيس مباحث القسم، بالعثور على جثة طفلة 5 سنوات محروقة داخل فرن بلدى بأحد المنازل المجاورة لمنزلها، بعد ورود بلاغ لتغيبها .

وبانتقال قوات المباحث تبين أن الجثة لطفلة تدعى "شهد.ح" 5 سنوات متغيبة عن المنزل، مقيمة بذات القرية بجوار موقع البلاغ .

تم التحقظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبنوب المركزى، وجار استكمال التحريات اللازمة، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.