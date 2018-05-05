العثور على أنفاق تابعة لداعش خلال عمليات تفتيش فى نينوى بالعراق

العثور على أنفاق تابعة لداعش خلال عمليات تفتيش فى نينوى بالعراقالسبت، 05 مايو 2018 09:26 ص
القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
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أعلن قائد عمليات نينوى، اللواء نجم الجبورى أنه تم العثور على أنفاق تابعة لعناصر من تنظيم داعش الإرهابى وأسلحة وعبوات ناسفة خلال عمليات تفتيش فى مناطق بالمحافظة .
وقال الجبورى - فى تصريحات لراديو (سوا) اليوم السبت - أن " قيادة عمليات نينوى عثرت على أنفاق لداعش واسلحة وعبوات ناسفة خلال عمليات تفتيش يتم تنفذها بشكل دورى وبدعم من طيران التحالف الدولى فى المحافظة".
وأكد انه تم توزيع القطاعات العسكرية على مناطق فى نينوى، موضحا أن العمليات التى نفذتها القوات الأمنية أدت إلى مقتل قياديين فى التنظيم الارهابى .
وكان مركز الاعلام الامنى قد اعلن أمس الجمعة اعتقال 3 مطلوبين وضبط عجلة "مهربة" محملة بالادوية فى نينوى.
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