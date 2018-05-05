video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 05 مايو 2018 09:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العثور على أنفاق تابعة لداعش خلال عمليات تفتيش فى نينوى بالعراق

السبت، 05 مايو 2018 09:26 ص
العثور على أنفاق تابعة لداعش خلال عمليات تفتيش فى نينوى بالعراق القوات العراقية ـ صورة أرشيفية


بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن قائد عمليات نينوى، اللواء نجم الجبورى أنه تم العثور على أنفاق تابعة لعناصر من تنظيم داعش الإرهابى وأسلحة وعبوات ناسفة خلال عمليات تفتيش فى مناطق بالمحافظة .

وقال الجبورى - فى تصريحات لراديو (سوا) اليوم السبت - أن " قيادة عمليات نينوى عثرت على أنفاق لداعش واسلحة وعبوات ناسفة خلال عمليات تفتيش يتم تنفذها بشكل دورى وبدعم من طيران التحالف الدولى فى المحافظة".

وأكد انه تم توزيع القطاعات العسكرية على مناطق فى نينوى، موضحا أن العمليات التى نفذتها القوات الأمنية أدت إلى مقتل قياديين فى التنظيم الارهابى .

وكان مركز الاعلام الامنى قد اعلن أمس الجمعة اعتقال 3 مطلوبين وضبط عجلة "مهربة" محملة بالادوية فى نينوى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية العراقية تعتقل 4 عناصر من تنظيم داعش فى نينوى

الأمن العراقى: تفجير 19 عبوة ناسفة وصاروخ بمحافظة نينوى

اعتقال عنصرين من داعش وضبط مخزن أسلحة فى محافظة نينوى العراقية

برلمانية عراقية: تنظيم "داعش" اختطف أكثر من 2000 شخص بمحافظة نينوى

عمليات نينوى

العراق

داعش

تنظيم داعش

القوات العراقيه




لا تفوتك
تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة