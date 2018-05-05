الطلاب الوافدون بجامعة المنيا يطالبون بتأجيل امتحاناتهم بسبب ظروف بلادهم

الطلاب الوافدون بجامعة المنيا يطالبون بتأجيل امتحاناتهم بسبب ظروف بلادهمالسبت، 05 مايو 2018 08:18 ص
الدكتور جمال الدين أبو المجد رئيس جامعة المنيا
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تقدم طلاب الفرقة الثانية بكلية الطب جامعة المنيا من الوافدين من دولة سوريا والعراق واليمين ، بطلب إلى الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا، لتأجيل امتحاناتهم عن زملائهم من الطلاب المصريين واعتبارهم فرقة منفصلة .
وأكد الطلاب، أنه بسبب الظروف التى تمر بها بلادهم يصعب الوصول فى الموعد المحدد للدراسة، بالإضافة إلى أنهم مازالوا يؤدون امتحانات التيرم الأول.
وأوضح الطلاب أنهم فقط يريدون تأجيل الامتحانات، حتى يتمكنوا من تحصيل المنهج، حيث إن الوقت لم يسعفهم فى ذلك، مؤكدين أنهم قاموا بسداد المصروفات الدراسية المقررة عليهم.
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