الصناعات الحرفية بالوادى الجديد تعقد دورة تدريبية على صناعة الأثاث للشباب

الصناعات الحرفية بالوادى الجديد تعقد دورة تدريبية على صناعة الأثاث للشبابالسبت، 05 مايو 2018 10:12 ص
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
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أعلن أحمد عبد المقصود مدير إدارة الصناعات الحرفية بديوان عام محافظة الوادى الجديد، أنه سيتم تنفيذ دورة تدريبية على حرفة صناعة الأثاث لمدة 22 يوم، وذلك منتصف الشهر الجارى، وسيتم تنفيذ الدورة بورشة النجارة التابعة لديوان عام المحافظة، على أن يتم التقدم للالتحاق بها بإدارة الصناعات الحرفية أو بورشه النجارة.
وأضاف عبد المقصود فى بيان له، أن المستهدف بالدورة 30 شاب، وسيتم منح المتدربين بعد إنتهاء الدورة، مبلغ مالى كمكافئه لهم، وذلك فى إطار جهود اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتوفير عمالة مدربه فى كافه المجالات، وخلق فرص عمل أمام الشباب أبناء المحافظة.
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