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السبت، 05 مايو 2018 05:53 م
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السودان يشارك فى اجتماع لجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى شرم الشيخ

السبت، 05 مايو 2018 04:32 م
السودان يشارك فى اجتماع لجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى شرم الشيخ الرئيس السودانى عمر حسن البشير


(أ ش أ)
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يشارك السودان فى الاجتماع رقم 44 للجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمنظمة السياحة العالمية، الذى يعقد يوم الثلاثاء المقبل بمدينة شرم الشيخ .

وقال وزير السياحة والآثار والحياه البرية السوداني، محمد أبو زيد، فى تصريح صحفي، إن وفد السودان المشارك فى الاحتماع سيتوجه إلى القاهرة غدا الأحد ومنها إلى شرم الشيخ .

يذكر أنه من المقرر أن يشارك فى الاجتماع 10 وزراء سياحة بدول المنطقة، ويناقش عبر عدة جلسات موضوعات، "الحوار الوزارى حول سياسات واستراتيجيات العمل من أجل خلق وظائف جيدة وشاملة فى قطاع السياحة"، و"تحديث دراسة منظمة السياحة العالمية حول سوق العمل فى القطاع السياحى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2018"، و"دعم الوظائف الملائمة وسد الفجوة فى المهارات بمجال السياحة"، و"تمكين النساء والشباب بهدف الاستفادة من المنافع الاقتصادية لنمو السياحة"، و"دعم المشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة من أجل نمو اقتصادى مستدام وخلق فرص عمل" .

 


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