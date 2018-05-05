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السبت، 05 مايو 2018 11:59 م
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الرئيس اللبنانى: قانون الانتخابات النيابية يتيح تمثيل الأغلبية والأقليات

السبت، 05 مايو 2018 11:53 م
الرئيس اللبنانى: قانون الانتخابات النيابية يتيح تمثيل الأغلبية والأقليات الرئيس اللبنانى ميشال عون


(أ ش أ)
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أعرب الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون عن رضاءه عن قانون الانتخابات النيابية الجديد الذى إعتمد النسبية والصوت التفضيلى لأنه سوف يتيح المجال لتمثيل الأكثريات والأقليات فى آن واحد وبالطريقة الأصح مما ينتج مجلسا نيابيا يؤمن المزيد من الاستقرار الداخلي.

وقال عون ـ فى تصريح اليوم ـ إن القانون ليس مسؤولا عن إثارة الغرائز ونشر الأجواء الطائفية ، بل المسؤولية يتحملها السياسيون الذين استخدموا هذا الأسلوب.

وأكد أن الإقتراع للائحة المغلقة فى القانون الجديد هو إقتراع للخط السياسى الذى يختاره المواطن ، فيما الصوت التفضيلى يتيح للمواطن نفسه أن يختار من يريده من أعضاء هذه اللائحة فيأتى التمثيل صحيحا فى أعلى المراتب ، داعيا المرشحين الى العمل على الحاصل الانتخابى للائحة وترك الصوت التفضيلى لخيار كل ناخب.

وأوضح أنه عندما دفع فى إتجاه إقرار قانون النسبية أراد أن تتحقق من خلاله عدالة التمثيل ليربح الوطن والشعب ، وتكون له كلمة فى إختيار ممثليه من دون أى إعتبار آخر.

وأعرب عن أمله فى أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة وفقا للقواعد المحددة فى الدستور ، لافتا الى أن المهم هو الحفاظ على الوحدة الوطنية فى اى تركيبة حكومية مقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات النيابية اللبنانية التى ستنطلق غدا الأحد للتنافس على 128 مقعدا نيابيا هى أول انتخابات نيابية منذ تسع سنوات.

 


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