"الداخلية العراقية" تنفى مقتل وإصابة جنود فى قضاء "البعاج" بنينوى







(أ ش أ)

نفى مركز الإعلام الأمنى التابع الوزارة الداخلية العراقية، مقتل وإصابة عدد من الجنود فى قضاء "البعاج" بمحافظة نينوى.

وأكد المركز، فى بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، مساء اليوم السبت، أن وسائل إعلام أجنبية ذكرت خبرا يشير إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود العراقيين فى قضاء "البعاج" إثر انفجار عبوة ناسفة وهذا عار عن الصحة.

وأضاف إن القضاء لم يشهد أى حالة تفجير وما نشر محض كذب وافتراء، محذرا وسائل الإعلام من نشر الأكاذيب المتعلقة بالأمن وسنقاضيها قانونيا.

وطالب المركز، وسائل الإعلام بتوخى الدقة والحذر فى نشر الأخبار الأمنية والاعتماد على مركز الإعلام الأمنى كمرجع أساسى فى أى خبر يتعلق بالأمن.

وكان مصدر أمنى عراقي، قد أفاد، الشهر الماضي، بأن القوات الأمنية صدت هجوما لتنظيم "داعش" الإرهابي، وقتلت 4 منهم شمال غرب الموصل.